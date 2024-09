Izašla nova pjesma pokojnog Jurice Popovića. Matija Vujica: 'Završio je spot i pospremio ga'

Izašla je pjesma 'Cijeli život u jednu suzu stane' pokojnog glazbenika Jurice Popovića. Njegova dugogodišnja partnerica, modna dizajnerica Matija Vujica, uz objavljeni spot je napisala i kako je datum na koji je pjesma izašla vrlo značajan jer bi danas Popović slavio rođendan.

- Slavim današnji dan onako kako bismo ga zajedno slavili, uz glazbu koju je stvarao i kojoj je posvetio cijeli svoj život. Nije bilo u planu da ja predstavljam novi singl, al' čovjek snuje, a nebo određuje - poručila je Vujica te dodala kako se radi o pjesmi s posljednjeg albuma 'Preslagivanje'.

Preminuo je glazbenik Jurica Popovi? | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Spot je završio i pospremio ga u kompjuter s namjerom da ga objavi kada dođe vrijeme za njega. I eto, sada je to vrijeme kad u metežu misli pronalazim ljepotu i utjehu, toplinu, ljubav i zahvalnost za svaku notu i pjesmu koja mi je ostavljena u naslijeđe - dodala je.

- Ja sam lutala i tražila i pitala se, ali sada znam, tu je, vodi me i dalje i uvijek će me voditi jer zna da mi je potreban, moj oslonac, moja ljubav, moj Jure. Sretan ti rođendan, znam da me čuješ svojom dušom i hvala ti na ovoj pjesmi, na svim pjesmama i stihovima, mili moj - napisala je Vujica na društvenim mrežama.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Podsjetimo, Popović je preminuo krajem prosinca prošle godine. On i Vujica bili su zajedno 45 godina.