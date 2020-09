Izazov o prioritetima pokazat će imaju li parovi identične ciljeve

<p>Svatko ima svoje prioritete u životu, no što ako bi vam prioriteti trebali biti isti, a nisu? Baš to otkrit će večerašnji izazov u zabavnoj emisiji 'Superpar'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Antona spojila je joga</strong></p><p>U večerašnjoj epizodi gledatelji mogu vidjeti koliko se parovi dobro poznaju i koji su im zajednički ciljevi. Isto tako mogu i zaigrati s njima, no kao što je Enis rekao, nije zajamčeno da se nećete posvađati!</p><p>Izazov o prioritetima bit će okidač za mnoge stvari koje će uslijediti nakon toga, no i tijekom igre neće biti nimalo dosadno jer će se pokazati koliko se koji par poznaje, razumije te i imaju li uopće iste ciljeve u životu.</p><p>Svi će ostati šokirani kada im Enis otkrije da ih večeras napušta jedan par glasovanjem ostalih kandidata. Dva para koja će se naći u prvim eliminacijama šokirat će većinu, a tko će morati spakirati kofere iako neće htjeti, gledatelji će doznati večeras od 21 sat.</p><p>U prvoj su se epizodi muškarci kladili na žene, a u drugoj je bilo obrnuto. Dečki su imali zadatak prepoznati svoju partnericu po četiri osjetila: vidu, mirisu, dodiru i sluhu. Između osam dama, morali su pogoditi koja je njegova. </p><p>- Jadna vam majka nakon ovog izazova. Daj Bože da ostanete s njima uopće - rekao je Enis muškoj ekipi i dodao kako par koji poslije izazova bude imao najmanje novca - ide u eliminacije. Daliborka je uložila 3500 kuna, Dolores 5555 kuna, Jelena je išla na sigurno i uložila 900 kuna. Marijeta se kladila u 5000 kuna, Nikolana je uložila 3000 kuna, Ozana 4500 kuna, Ratka 2050 kuna i Tina 3300 kuna. </p><p>Nakon izazova Enis je pokazao tablicu s rezultatima i trenutačno su najbolji Dolores i Anton. U opasnoj su zoni Tina i Mate i ako večeras ne pobijede u zajedničkom zadatku, bit će par koji ulazi u eliminaciju. No pobjeda u zajedničkom izazovu donosi 5000 kuna i sve se može promijeniti. Dakle, par koji večeras bude imao najmanje novca te par koji će najgore proći u izazovu - ulaze u eliminaciju. </p>