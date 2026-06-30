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VOYO ORIGINAL

Izdanje u kakvom je još niste vidjeli! Dajana Čuljak stiže kao čistačica: 'Jedva sam čekala'

Piše 24sata,
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Izdanje u kakvom je još niste vidjeli! Dajana Čuljak stiže kao čistačica: 'Jedva sam čekala'
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Foto: Maja Bota Strbe za RTL
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Brojnu televizijsku publiku Dajana je osvojila ulogom Paule u RTL-ovoj uspješnici 'Sjene prošlosti', no uloga Marine nešto je sasvim novo.

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Prvi hrvatski Voyo Original stiže uskoro na platformu Voyo. Serija 'IQ 160' okupila je velike glumačke zvijezde Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a glumica je, priznaje, jedva dočekala uskočiti u cipele briljantne Marine. 'IQ 160' adaptacija je međunarodno priznate francuske serije 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi, inspirirajući lokalne adaptacije širom svijeta.

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Glumica Dajana Čuljak jedva je čekala, kaže, uskočiti u cipele Marine Kapov nakon što je pročitala scenarij za seriju 'IQ 160', koja uskoro stiže na platformu Voyo. Prvi hrvatski Voyo original adaptacija je priznate francuske serije 'HPI', a Dajani je donijela ulogu i izdanje u kojoj je domaća publika još nije imala prilike upoznati.

Foto: RTL

Brojnu televizijsku publiku Dajana je osvojila ulogom Paule u RTL-ovoj uspješnici 'Sjene prošlosti', no uloga Marine nešto je sasvim novo. 

- Nakon pročitanog scenarija jedva sam čekala uskočiti u Marinine cipele. Činila mi se zahtjevna uloga, ali isto tako zanimljiva i neka potpuno drugačija priča od lika koji sam igrala u 'Sjenama prošlosti'. Od promjene fizičkog izgleda do načina razmišljanja tog lika, sve mi je bilo jako privlačno za isprobati - otkrila je glumica.

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Inspiraciju za Marinu Kapov, samohranu majku troje djece i čistačicu u policijskoj postaji, crpila je odasvud.

- Prisjetila sam se i svog djetinjstva, igrom slučaja se moja mama zove Marina, od prijateljica koje su majke, iz filmova, serija... Sve mi je to pomoglo da što bolje pokušam prikazati lik majke koja je energična, ekscentrična, brza, snažna. Uživala sam u procesu - objasnila je Dajana.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Svjetski slavnog kolegu Luku Peroša, koji je u seriji utjelovio inspektora Tomislava Ramljaka, upoznala je na snimanju serije i s njim se sjajno složila.

- Luku sam upoznala na projektu i vrlo brzo smo se povezali, bili jedno drugom podrška i neprekidni izvor smijeha i zafrkancije od šminkanja u šest ujutro do navečer. To je jedino što vam treba u poslu - podrška, razumijevanje i spremnost na dogovor - ističe glumica.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Cijela atmosfera i ekipa na snimanju prvog hrvatskog Voyo Originala bila je, kaže, jako ugodna i strpljiva pa su joj dani snimanja ostali u divnom sjećanju.

Počašćena je, kaže, što je dio ovakvog projekta.

- S ljubavlju smo radili ovu seriju i nadam se da će se publici svidjeti. Uvijek nađem neke sličnosti s likom koji igram, pa makar to bile neke sitnice, pa se onda nadograđujem, igram, istražujem s kolegama i redateljem. Sarkazam je inače moj obrambeni mehanizam pa sam se tu našla s Marinom i bilo je jako zabavno - zaključuje Dajana.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

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