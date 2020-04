'Izgleda kao da sam ja kuč*a, a on romantičan. Zgrožena sam!'

Profesorica hrvatskog jezika i književnosti, Lidija Stević (28) iz Vinkovaca, i njezin suprug iz showa 'Brak na prvu', zaštitar Alen Topić (43) iz Splita, definitivno su par koji ima i više nego turbulentan odnos.

Gledatelje redovito 'časte' svađama, a ne nedostaje bijesa i suza. Nije im problem sukobiti se pred ostalim parovima, a Lidija je sada na Instagramu progovorila o svemu.

- Ljudi koji se ljute na druge zato što govore svoju istinu su ljudi koji žive u laži. Znači, ja volim i poštujem sebe, volim biti to što jesam i s ljudima koji misle da se svađam svaki puta ako se ne slažem s njima, u biti ne želim ništa ni razgovarati. Znate onu priču o tome da se nešto dogodi između dvije osobe koje su same u sobi - napisala je na društvenoj mreži.

- E sad, pitanje je što se doista dogodilo, jer postoje njena strana priče, njegova strana priče i istina. A sad zamislite da se nešto dogodi između dvije osobe koje su na setu s nekoliko ljudi i kamera. Pitanje je, koliko tu strana priča imamo? Puno. Jako, jako puno, ali uvijek je samo jedna istina da je to TV show, a ne istina - dodala je.

Podijelila je i nekoliko komentara pratitelja na društvenoj mreži koji su je podržali, a onda je oplela po suprugu Alenu.

- Odličan mi je ovaj Instagram. Hvala ljudima koji poznaju Alena što mi se javljaju! Kako me prikazuju na TV-u izgleda kao da sam ja kučka, a on romantični ne znam što, ali zgrožena sam. Ne razumijem što time žele postići. Ti stručnjaci su me spojili s krivom osobom i onda su me uvjeravali da sa mnom nešto nije u redu. Moja strana priče im je bila manje bitna. Meni to baš i nije stručno - poručila je.

