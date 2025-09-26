Izgorjela vikendica Jale Brata: Vatrogasci je gasili čak tri sata!

Zapalila se vikendica Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jale Brata. Inače, vikend kuća gdje je požar buknuo nalazi se u Vrutci na Mišićkoj visoravni u Općini Ilijaš. Prema neslužbenim informacijama vikendica je u vlasništvu popularnog bosanskohercegovačkog repera i kantautora, točnije, glasi na njegova oca Galiba. Kako su istaknuli iz policije, sve se odvijalo u ranojutarnjim satima.

- Izgorjela je vikend kuća. U 3:40 nam je prijavljeno, a požar je ugašen u 6:30. Uviđaj je rađen do 10:30 sati uz prisustvo vještaka protupožarne zaštite, koji se preliminarno izjasnio da je riječ o neispravnim instalacijama na objektu, te je događaj kao takav registriran kao događaj, a ne kazneno djelo - prokomentirala je Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a Kantona Sarajevo, za Avaz.

