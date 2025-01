Izjava Drew Barrymore šokirala javnost: 'Imala sam 16 godina kada sam glumila prostitutku'

Kada smo snimale film 'Bad Girls' imala sam svega 16 godina i bila sam takva glupača, izjavila je Drew Barrymore (49) u jednoj epizodi svog talk showa kada joj je gostovala Andie MacDowell. Osvrnula se na svoju ulogu u tom filmu iz 1994. godine u kojem su obje glumile.

- Uvijek govorim o tome koliko mi je taj film promijenio život. Da ga nisam snimala, nema šanse da bih danas sjedila ovdje - naglasila je holivudska glumica.

Film 'Bad Girls' u režiji Jonathana Kaplana prati četiri prostitutke: Cody (Madeleine Stowe), Anitu (Mary Stuart Masterson), Eileen (MacDowell) i Lilly (Barrymore). Četveročlana skupina, poznata i kao Honky-Tonk Harlots, počne planirati bolji život, ali ih krene loviti dva detektiva.

- To je film koji mi je pokazao da ako vam je do nečega stalo morate se u to bez obzira na sve uključiti. Nikada prije nisam glumila na nekom ovakvom filmu pa mi je to na neki način bila škola. Ti filmski setovi bili su vrlo edukativni i podučili me tome kako sve funkcionira iako je to bilo iskrivljeno, bizarno i na neki način nadrealno iskustvo - pojasnila je glumica.

Glumičin život nije bio lak, a ponekad požali što je postala poznata u mladoj dobi jer smatra da je prebrzo odrasla. Nedavno je priznala da često nije znala kako da se osjeća jer su je očekivanja drugih zbunjivala, a njezini osjećaji varirali su između djetinjstva i težine odraslih obaveza.

- Cijeli život sam pod stresom i brigom. Uvijek sam previše brinula o budućnosti ili stvarima koje su mi se događale. Nikada nisam mislila da ću osjetiti mir - rekla je Drew za časopis AARP.