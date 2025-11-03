'Kićo Slabinac - Kad umjetnost dodirne dušu' opisuje život velikog pjevača od rođenja i otkriva mnoge nepoznate detalje
ŽIVOT PJEVAČA NA 900 STRANICA PLUS+
Izlazi knjiga 'Kićo Slabinac - Kad umjetnost dodirne dušu', a mi imamo ulomke autorice Bouše
Knjigu sam pisala godinama, od Kićine smrti. U obitelji smo odlučili da njegova bogata karijera i život moraju ostati zabilježeni, a kako sam ja u mirovini, odlučili smo da ju napišem ja. Napisala sam dosad nekoliko biografija, imam iskustva, rekla nam je Dubravka Bouša, autorica knjige 'Kićo Slabinac - Kad umjetnost dodirne dušu'.
