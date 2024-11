Izlazi serija Landman: Thornton je autoru idealan zemljoradnik

Smještena u svijetu naftnih bušotina zapadnog Teksasa, gdje grubijani i divlji milijarderi potpaljuju promjene koje će svojim razmjerima preoblikovati našu klimu, gospodarstvo i geopolitiku... Radnja je to serije “Landman” smještene u gradove zapadnog Teksasa, a govori o današnjem naftnom svijetu.

Tvorac serije je Taylor Sheridan, autor popularne serije “Yellowstone”, glavna uloga pripala je Billyju Bobu Thorntonu, a pojavit će se i Jon Hamm, Demi Moore, Andy Garcia... Premijera je 17. studenoga, a prva sezona sastoji se od deset epizoda.

- Ovdje nema nikakvih političkih poruka, ovo je serija o tome kakav je naftni biznis, kako sve funkcionira, što sve utječe na ljude, posao, okolinu, obitelji, od ljudi koji rade na terenu do vlasnika. Ovdje s radi o ljudima, to je ljudska priča - ispričao je u jednom razgovoru Thornton.

Visoki ulozi, utrka za bogatstvom, taština, moć, pohlepa... sve se isprepleće u seriji, nešto drukčijoj nego što je to Taylor Sheridan dosad radio.

Foto: PROMO

Zanimljivo je i kako je uopće izabrao Thorntona za glavnu ulogu, sam glumac je to ispričao.

- Ponudio mi je da glumim u njegovoj seriji ‘1883’ i ja sam pristao. Tek sam kasnije shvatio da je to epizodna uloga, bio sam revolveraš i za otprilike šest sekundi trebao sam upucati sedmero ljudi. No bila je to prilika i da se bolje upoznamo - ispričao je Thornton. Rekao mu je Sheridan da će za njega napisati seriju “Landman”.

- Ovo je serija o naftnom biznisu, a ti si zemljoradnik - otkrio je sadržaj “pregovora” Thornton. Sheridan je svoj dio posla odradio, a vidjet ćemo kako će to izgledati...