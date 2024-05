Izlazi serija o legendarnom Lagerfeldu: Od anonimusa pa sve do genija visoke mode...

Pariz, 1972. Karlu Lagerfeldu je 38 godina, od njegova stilskog izričaja tu su tek sunčane naočale. Još je 'zelen' u modnim krugovima. Dok se zaljubljuje u Jacquesa de Baschera (Théodore Pellerin), ambicioznog i problematičnoga kicoša, najtajanstveniji kreator usuđuje se obračunati s njegovim prijateljem (i suparnikom) Yvesom Saintom Laurentom (Arnaud Valois), genijem visoke mode iza kojeg stoji biznismen Pierre Bergé (Alex Lutz).

Priča o tzv. enfant terribleu visoke mode, koji nas je napustio 2019. u 86. godini, stiže 7. lipnja na Hulu/Disney+, a odvest će nas u srce 1970-ih u Pariz, Maroko i Rim u kojima pratimo kompleksan rast ove kultne ličnosti. Između glamura i sukoba ega, grandioznih zabava i destruktivnih strasti, otkrijte priču o Karlu prije nego što je njegovo prezime Lagerfeld osvojilo svijet te od nepoznatog dizajnera došao do glavnog dizajnera i kreativnog direktora Chanela, Fendija te kasnije vlastite marke. Osim još jedne zasigurno vizualno dojmljive priče, veliki plus je i što je serija na francuskom jeziku, a u glavnoj ulozi Karla Lagerfelda je španjolsko-njemački glumac Daniel Brühl ('Good Bye, Lenin!', 'Rush', 'Inglorious Basterds').

Foto: PROMO

- Samo jedanput sam ga sreo. Pročitao sam sve biografije o njemu. On je poput Andyja Warhola. S jedne strane, neprestano u centru pažnje, a s druge prilično usamljen. Morao sam otkriti što je radio kad je bio sam. Bilo je to zanimljivo istraživanje za ulogu - govori Brühl, koji je ne samo usavršio svoj francuski nego je i morao hodati u cipelama s malom potpeticom kako je to uobičavao Lagerfeld.

- Prije snimanja s obitelji sam bio neko vrijeme u Španjolskoj. Čekao bih da žena ode sa sinovima pa da mogu u potpeticama pričati sam sa sobom na francuskom. Jedini svjedoci na tim mojim 'probama' bile su dvije ovce i magarac - našalio se Brühl.