<p>Muzej za umjetnost i obrt otvara 24. studenog izložbu 'Protreseni MUO: od potresa do potresa 1880. − 2020.', posvećenu 140. obljetnici muzeja, njegovoj povijesti, sadašnjosti i pogledu u budućnost omeđenu dvama zagrebačkim potresima.</p><p>- Godinu velikih planova započetu 17. veljače obilježavanjem 140. godina od osnutka Muzeja prekinuo je potres koji je 22. ožujka pogodio Zagreb. Nekoliko mjeseci nakon stradanja, radom, upornošću i optimizmom nastavljamo realizaciju izložbenog programa pripremajući veliku izložbu znakovitog naziva - ističe se u najavi.</p><p>Tom izložbom želi se pokazati volju i snagu da unatoč velikim oštećenjima Muzej nastavi s radom na zaštiti, očuvanju i promoviranju hrvatske i europske kulturne baštine koja mu je povjerena na brigu i čuvanje.</p><p>Kroz više tematskih cjelina predočit će se njegova povijest, kronologija uspostave muzejskih zbirki, povijest gradnje i korištenja današnje zgrade te povijesne okolnosti koje su dovele do formiranja danas značajnih institucija, poput Moderne galerije, Etnografskog muzeja, Tehničkog muzeja, čiji su početci neraskidivo vezani uz MUO.</p><p>Među ostalim, predstavit će se i nepoznata povijest zagrebačkih muzeja, značajni hrvatski umjetnici i arhitekti te brojne druge kulturno-povijesne zanimljivosti.</p><p>MUO poziva građane da se pridruže stvaranju izložbe slanjem fotografija stradalog Zagreba u potresu koji se dogodio 1880. godine ukoliko ih posjeduju te onih koje su snimili 22. ožujka.</p><p>Mogu ih slati do 11. studenog na e-mail dogadjanja@muo.hr, a žiri Muzeja za umjetnost i obrt će odabrati dvadeset najboljih koje će biti predstavljene na izložbi. Širi odabir fotografija bit će objavljen na web stranici i društvenim mrežama MUO.</p><p>- Podijelite svoje sjećanje i emocije jer naš Zagreb čine ljudi koji ga vole i osjećaju. Budite dio naše i vaše izložbe jer Baština, to smo mi - poručuju iz MUO. Izložba će biti otvorena do 24. siječnja.</p>