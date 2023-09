Izložbu ćete vidjeti ako prođete između golih ljudi: Neobičan su performans izveli još 1977.

Velika svjetska umjetnica Marina Abramović (76) otvorila je izložbu na Kraljevskoj akademiji umjetnosti u Londonu, koja je naišla na podijeljena mišljenja kritičara.

Na ulazu su posjetitelje čekali goli ljudi, između kojih su se morali progurati kako bi ušli u prostoriju. Nije ovo prvi put da Abramović tu izložbu predstavlja javnosti.

Posjetitelji prolazili pokraj golog Ulaya i nje

Prvi ju je put priredila i 1977. godine s partnerom Ulayjom. Ulay je upoznao Abramović 1976. u Amsterdamu, a zajedno su bili pioniri performansa punih 12 godina.

Foto: David Parry

Par je na toj izložbi stajao tada na vratima, jako blizu jedan drugom i tako tjerao ljude da prolaze između njih.

Izložba koja je tada otvorena pod nazivom 'Imponderabilia' prevodi se kao 'nevažna', što znači faktor koji je nemoguće predvidjeti ili procijeniti. Na zidu muzeja Abramović i Ulay su ispisali:

- Ja sam nemjerljiv. Tako su nevažni ljudski čimbenici kao što je nečija estetska osjetljivost. Prevladavajuća važnost nemjerljivih stvari koje određuju ljudsko ponašanje.

Zarada im skoro završila u WC-u

Nekoliko trenutaka prije početka nastupa, Abramović i Ulay shvatili su da još nisu primili plaću – što im je unaprijed bilo obećano. Potpuno nag, Ulay je utrčao u ured muzeja i zatražio 750.000 lira (350 dolara).

Budući da nije imao džepova ni mjesta gdje bi držao novac kod sebe, zamotao ga je u vreću za smeće pričvršćenu elastičnim trakama da ne propušta vodu i sakrio ga u zahodsku školjku.

Foto: nina djurdjevic

Naravno, tijekom cijelog nastupa, planiranog za tri sata, mogao je samo zamisliti da ga netko pusti u vodu. Unatoč stresu, Abramović tvrdi da su ona i Ulay jedini umjetnici koji su za to bili plaćeni, kako je pisao Dazed Digital.

Iako je tadašnji performans trebao trajati tri sata, nastup je iznenada završio nakon samo 90 minuta jer ga je zaustavila lokalna bolonjska policija. Policija ih je obavijestila da se prema gradskim zakonima nastup smatra 'nepristojnim'.

Bio im je to prvi okršaj s policijom, ali i ne njihov jedini kontroverzni zajednički rad.

Šamarali se i vikali, a Ulay umalo zabio strijelu Marini u srce

Abramović i Ulay često su imali opasne performanse, poput njihovog 'Breathing In/Breathing Out' iz 1977. u kojem su začepili nosove filterima za cigarete i međusobno dijelili kisik kroz kontakt usta na usta prije nego što su se onesvijestili.

U performansu 'Light / Dark', par je sjedio jedno nasuprot drugome, razmjenjujući šamare po desnom obrazu svog partnera. Počinjali su sporo i ubrzavali tempo svojih šamara punih šest minuta tada.

U drugom naziva 'AAA-AAA', oni su vikali jedno na drugo dok su bili približeni licem u licem.

Foto: Youtube

Njihov možda najriskantniji performans, 'Energija odmora', bio je onaj kada je Abramović držala luk, dok joj Ulay zabija strijelu uperenu u njezino srce. Naslonili su se i zadržali tu pozu četiri minute, dok su im mikrofoni emitirali zvuk otkucaja njihova srca.

Kraj ljubavne ere velikih umjetnika

Kada su Marina Abramović i Ulay 1988. došetali sa suprotnih strana Kineskog zida kako bi okončali svoju 12-godišnju romantičnu vezu, bio je to prisutan i lijes, kao znak kraja njihove suradnje i umjetničkog partnerstva.

Odlučili su pješice prijeći Kineski zid, a svatko od njih krenuo je s jedne strane. Kada su se sreli na sredini, zagrlili su se i otišli svojim putem.

Foto: Bojana Janjić/MSUB

Godinama nakon susreli se opet

Ponovno su se sreli 2010. godine kada je u Museum of Modern Art (MoMA) u New Yorku organizirana retrospektiva rada Marine Abramović 'The Artist is Present'. Tijekom performansa ona sjedi za stolom i provodi vrijeme s posjetiteljima. Jedan od 'posjetitelja' bio je i Ulay, a njihov ponovni susret prerastao je u još jedan legendarni i vrlo emotivan performans.

Foto: Britta Pedersen/DPA

Inače, više od desetljeća, par je putovao Europom i preko Amerike kako bi nastupio na zahtjev i poziv raznih galerija i muzeja.

Ulayeva smrt

Ulay je prije tri godine u Ljubljani preminuo u 77. godini nakon duge i teške bolesti.

Foto: Wolfgang Kumm/DPA

- Bila sam s Ulayem 12 godina. On je bio ljubav mog života. A onda me tužio. Bilo je grozno, izgubila sam i bila sam izuzetno ljuta. On je preminuo 2020. i imali smo tu lijepu zadnju godinu njegovog života kad smo postali prijatelji. Sada ga se sjećam s nježnošću - izjavila je Abramović jednom za The Guardian.

Ulay je u nekoliko navrata posjetio Hrvatsku, 2014. bio je na filmskom festivalu u Motovunu, a Rijeku je zadnji put posjetio u srpnju 2019. Zadnjih je nekoliko godina živio u Sloveniji.

Nova ljubav

Za strane je medije jednom spomenula i vezu sa svojim dugogodišnjim partnerom Toddom Eckertom (55), koji je čak 21 godinu mlađi od nje.

Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL

- Seks mi je jako važan. Uvijek je bio. Mnogi misle da žene nakon menopauze odustanu od ideje seksa. Za mene je seks postao još i bolji nakon, zato što nemam brige oko trudnoće. Imam dečka koji je 21 godinu mlađi od mene. Divno je! Nemam problema s time da sam vrlo seksualno aktivna. Sretna sam i vidim seks neophodan dio balansa u životu, uz dobru hranu, humor i sreću - zaključila je umjetnica.

Nikada nije htjela djecu

Abramović se tada osvrnula i na to kako nikada nije htjela imati djecu i da vidi svoje učenike kao svoju djecu.

- Imam samo jedan izvor energije i ta energija bi bila podijeljena između toga da sam umjetnica i majka, jedno od toga dvoje bi patilo. Svi moji prijatelji su me nagovorili da budem kuma njihovoj djeci, što je krasno - izjavila je.