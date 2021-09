Fran Drescher (64), široj publici poznata kao Fran Fine iz popularne 'Dadilje' ostala je do danas jedna od modnih ikona sitcoma, a mnogi je uspoređuju s Carrie Bradshaw, kad se radi o odjevnim kombinacijama. Fran je proslavila uloga dadilje, a nakon toga su se zaredalo još nekoliko serija s njom u glavnoj ulozi, kao što su 'Sretno rastavljeni' i 'Život s Fran'.

Najpoznatija dadilja izluđivala je gledatelje svojim nazalnim glasom, a upravo joj je mogućnost takvog govora donijela ulogu, iako je zbog njega dobila i mnoštvo odbijenica. Sedamdesetih, prije nego je dobila poznatu ulogu, menadžer joj je rekao da će morati izvježbati glas da ne zvuči tako.

- Ako ne želiš igrati samo prostitutke, morat ćeš prilagoditi glas - piše The New York Times, no Fran se prepustila svom prirodnom tonu i naposljetku ga još naglasila za ulogu.

Fran se danas bavi aktivizmom, a predsjednica je SAG-AFTRA-e, američkog udruženja televizijskih i radijskih glumaca. Glumica je preživjela i borbu s rakom, pa se kroz život posvetila i humanitarnom radu s oboljelima od raka.

Charles Shaughnessy (66) utjelovio je Mr. Sheffielda, a uloga u 'Dadilji' bila mu je najveća uloga karijere, a nakon toga je imao ponavljajuće uloge kao i mnoštvo gostovanja.

Brenda Cooper prva je kostimografkinja koja je oblačila Fran u 'Dadilji', a na setu je radila četiri godine.

- Željela sam da njezin stil bude zabavan, duhovit, drzak i elegantan. Bila je to drska elegancija koja mi je bila važna, a gurala sam ju do ruba, bez da sam prešla granicu - rekla je Cooper za Variety.

Instagram profil 'What Fran Wore' (Što je nosila Fran) bavi se modom poznate dadilje i usporedbama outfita, kao i pronalaskom istih na modnim pistama devedesetih.

Profil ima čak 356 tisuća pratitelja, pa je očito da je serija još uvijek popularna, iako se prestala snimati prije 22 godine.

'Dadilja' je prikazivana u šest sezona i 145 epizoda originalno od 1993.-1999., a glumačka postava nedavno se okupila kako bi fanovima olakšali pandemiju, pa su organizirali čitanje pilot epizode online.

Reperica Cardi B podijelila je prije nekoliko godina fotku u haljini s leopard printom i u opis napisala 'Fran Drescher u Dolce & Gabbani', što je oduševilo Fran.

- Dobila sam zabavnu ideju, nas bi dvije bile odlična majka i kći u seriji - rekla je Fran u jednom intervjuu, prenosi CNN.

Cardi se ideja da naslijedi Fran jako svidjela, no do danas nije poznato hoće li se snimati nastavci popularne serije.