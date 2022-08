Između Gerea i Alejandre su 33 godine razlike, povezuje ih ista želja, a upoznao ih je prijatelj

Holivudski glumac Richard Gere (72) i španjolska novinarka Alejandra Silva (39) započeli su svoju vezu poprilično komplicirano. Oboje su prolazili kroz razvod, a spojila ih je sudbina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako je sve počelo

Par se upoznao 2014. godine kada je Richard odsjeo u hotelu koji je Alejandrina obitelj posjedovala, a upoznao ih je prijatelj. Alejandra je jednom prilikom izjavila da su oboje osjećali snažnu povezanost te večeri i da se od tada nisu razdvajali. Oboje su prolazili kroz teško razdoblje u svom životu, ali sve te poteškoće samo su ih zbližile. Priznala je novinarka i kako su oboje osjećali da bi ta veza trebala biti 'to'. Sudbonosno 'da' izrekli su 2018. godine, a nekoliko mjeseci kasnije objavili su da čekaju svoje prvo dijete, sina Alexandera (3). Uz njega imaju i dvogodišnjaka čije ime nisu otkrili.

- Zbog njega se osjećam kao da živim u bajci - rekla je.

Godine su samo broj

Između glumca i novinarke su 33 godine razlike, ali par to ne vidi kao problem. Alejandra svog supruga naziva pažljivim, smiješnim i velikodušnim čovjekom i priznaje da ima čak više energije nego ona. Spojila ih je želja da pomognu ljudima kojima je to potrebno i ludi su jedno za drugim. Richard joj svakodnevno piše pjesme i svako jutro ju pita za stvari koje bi ju usrećile. Za Silvu je njezin život najromantičniji san koji je ikad imala, i ne želi se buditi iz njega. No, nije Alejandra jedina koja se tako osjeća. Gere je priznao da je najsretniji čovjek u cijelom svemiru, jer se oženio s pametnom, zabavnom i osjetljivom ženom koja je spremna pomoći ljudima u potrebi. Rekao je da Alejandra ima 'anđeoski dodir' te da nije mogao izabrati osobu koja je bolja od nje.

Prethodni brakovi

Richard je četiri godine bio u braku sa supermodelom Cindy Crawford (56). Jedna od najljepših manekenki i glumac vjenčali su se ranih devedesetih, a samo četiri godine nakon podnijeli su zahtjev za razvod braka. Velika razlika u godinama bio je samo jedan od razloga zbog čega ovaj brak nije funkcionirao. Na dan njihovog vjenčanja Cindy je imala 25, a Richard 42 godine.

- Tek mi je sad jasno koliko sam bila mlada. S 26 godina ne mislite da ste takvo dijete. Problem je bio u tome što nikad nismo bili prijatelji - rekla je Cindy o braku s Gereom.

Glumac se pet godina kasnije, 2002. vjenčao s manekenkom Carey Lowell (61). Par je u braku dobio sina Homera Jamesa (22), a 2013. godine rastali su se nakon 11 godina.

Alejandra je u braku bila s geologom Govindom Friedlandom (47), sinom američkog rudarskog magnata Roberta Friedlanda. Iz te veze Silva ima sina Alberta.

Tko je zapravo Alejandra?

Alejandra je španjolska novinarka i politička aktivistica, inače kći biznismena i bivšeg potpredsjednika španjolskog nogometnog kluba Real Madrida Ignacija Silve. Rođena je 16. veljače 1983. u A Coruñi, a pohađala je neke od najboljih privatnih škola u gradu. Oduvijek se kretala u elitnim krugovima. Bila je bliska s igračima Real Madrida, a neko vrijeme i u vezi s bivšim nogometašem Robertom Carlosom (49).

Najčitaniji članci