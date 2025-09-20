Obavijesti

TUGA I NEVJERICA

Iznenadan odlazak tamburaške legende: Preminuo je Mirko Gašparević - Mirka

Iznenadan odlazak tamburaške legende: Preminuo je Mirko Gašparević - Mirka
Foto: Facebook Najbolji hrvatski tamburaši

Mirko Gašparević, poznatiji kao Mirka, bio je dugogodišnji član orkestra Najbolji hrvatski tamburaši. Svoj posljednji nastup imao je sinoć u sklopu festivala Vinkovačke jeseni

Hrvatska tamburaška scena danas oplakuje gubitak istinske legende: Mirko Gašparević, poznatiji kao Mirka, dugogodišnji član orkestra Najbolji hrvatski tamburaši, iznenada je preminuo. Vijest je objavljena večeras, a glazbenici, kolege i publika su šokirani i potreseni.

"Dragi prijatelji, s velikom tugom i boli javljamo da nas je - iznenada i prerano - napustio naš Mirka. Više od 40 godina dijelili smo pozornicu, dobro i zlo, proputovali zajedno tisuće kilometara i proveli brojne neprospavane noći... Još sinoć smo u prepunom šatoru Vinkovačkih jeseni Hrvoju zajedno pjevali "Prijatelju moj". Od danas će ta pjesma imati potpuno novo značenje. 'Opet ćemo skupa ja i ti tambure zasvirati ...' Dragi Mirka, počivaj u miru! I hvala ti za sve divne godine! - objavili su na svom Facebook profilu Najbolji hrvatski tamburaši.

Mirko Gašparević je bio dio tamburaške baštine, glas i ritam sastava koji je prenosio emociju, duh tradicije i glazbene radosti. Odlazak Mirke ostavlja prazninu — ali njegova glazba, i sve što je ostavio iza sebe, nastavit će živjeti u srcima onih koji su ga slušali i voljeli.

