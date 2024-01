Iznenađenje u emisiji 'Riba na torti': Gosti preduhitrili Marija!

Petak je u 'Ribi na torti' poseban dan – kuha se posljednja večera i proglašava pobjednik ili pobjednica tjedna. Sudeći prema trenutnom bodovnom stanju, na tronu bi mogla biti gužva. Maksimalan broj bodova zasad imaju dame – Tihana i Minea, a slijede ih Drele s 19 i Veno sa 17 bodova.

Ostaje za vidjeti gdje će se pozicionirati današnji domaćin, pjevač Mario Roth, i tko će odnijeti laskavu titulu pobjednika ovog raspjevanog tjedna.

Foto: Nova Tv

- Ne bojim se kuhanja zato što sam ja toliko kuhao za svoje goste da je meni to kao dobar dan - najavljuje Mario te najavljuje da će pripremati mediteransku večeru, unatoč slavonskim korijenima. Impresivan doček pripremat će domaćin za goste, no oni će ga preduhitriti te mu odmah po dolasku pripremiti darove, balone i zviždaljke kao da mu je rođendan.

- Imaš personalizirane balone! - zadovoljno će istaknuti Minea.

Talijanske specijalitete Mario će zaljutiti po svom guštu, no napravit će izuzetak.

Foto: Nova Tv

- Poštivat ću ukuse Minee i Tihane, one ne vole ljuto, pa ću čili u glavnom jelu njima izostaviti, ali zato ću lijepo 'začiliti' Veni i Dreletu - najavljuje domaćin koji je posebnu pažnju posvetio desertu.

- Najviše me zanima desert s obzirom na to da se o njemu najviše pričalo. Jedva čekam vidjeti kako će ispasti to što je Mario tako dugo vježbao - poručit će Tihana.

Foto: Nova Tv

Na kraju večeri vesela će ekipa zaključiti tjedan proglašenjem pobjednika. Tko će ovoga puta odnijeti pobjedu, ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Ribe na torti'.