Izraelka s Eurosonga o iskustvu s natjecanja i zvižducima: Nije me bilo briga i nisam se plašila!

Predstavnica Izraela na ovogodišnjem Eurosongu, Eden Golan, podijelila je s publikom svoje iskustvo s međunarodnog glazbenog natjecanja. Zbog njezina sudjelovanja, odnosno sudjelovanja Izraela, u Švedskoj su se održavali prosvjedi, a predstavnica je dobivala i prijetnje smrću. Publika joj je izviždala nastup na probama i tijekom polufinalne te finalne večeri.

- Izviždali su mi nastup tijekom proba i nastupa, ali ako ću biti iskrena, to je probudilo pravu vatru u meni - ispričala je Eden. Na pitanje je li ju bilo strah odgovorila je: 'Nisam bila uplašena, već šokirana. Nisam mogla razumjeti kako ljudi dođu do te razine, ali to je njihov izbor. Moj izbor je bio što ću s time napraviti. Pretvorila sam to u svoju moć. U jednom trenutku to je probudilo nešto u meni i rekla sam si neka viču na mene koliko žele - rekla je za The Free Press.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Kaže da se nije obazirala na negativne reakcije.

- Mislim da ih je još više naljutilo to što mene stvarno nije bilo briga. Nije me doticalo, bila sam jako fokusirana te sam znala zašto sam tamo - da radim ono što najbolje znam i predstavljam svoju zemlju i naciju - izjavila je pjevačica.

Dodala je da se osjećala nevjerojatno tijekom nastupa te se prisjetila trenutka kad je sišla s pozornice i pomislila: 'Želim još'.

Eden je nakon 52 glasa žirija i 323 boda publike završila na petom mjestu. EBU je Izraelu i Eden zaprijetio da će ih izbaciti iz natjecanja ako Eden ne preradi prvu verziju pjesme za Eurosong. Tu je pjesmu nazvala 'October Rain', a smatrali su da pjesma govori o napadima Hamasa. Nakon što je napisala nove stihove, dopustili su joj natjecanje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Stihove poput 'Nema više zraka za disanje', 'Svi su bili dobra djeca, svi do jednog' izdvojeni su i smatralo se da govore o žrtvama napada Hamasa. Za nove stihove, poput 'Još sam slomljena od ovog uragana', mnogi smatraju da i dalje upućuju na napade, ali EBU je dao zeleno svjetlo pjesmi.

Golan je i za strane medije svojedobno priznala da je bila šokirana što je morala promijeniti riječi. Također je rekla da pjesma 'djeluje na više nivoa te da ju svatko može tumačiti kako on želi'.