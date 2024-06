Švicarci baš i ne žele Eurosong u svojoj zemlji: Brojni su protiv, a još nisu odredili niti lokaciju

Gotovo polovica stanovnika Švicarske ima negativno mišljenje o tome da budu domaćin natjecanja za pjesmu Eurovizije sljedeće godine, prema rezultatima ankete koje je u subotu objavio list Blick. Reprezentativna anketa na gotovo 25.000 ljudi pokazala je da se 49 posto jasno ili donekle protivi održavanju glazbenog natjecanja, dok je 46 posto jasno ili donekle za. Pet posto još nema mišljenje.

No htjeli to ili ne, u Švicarskoj će se 2025. održati glazbena ekstravagancija zahvaljujući Nemu, koji su osvojili glavnu nagradu na ovogodišnjem natjecanju u Malmöu u Švedskoj s veselom pjesmom 'The Code' o rodnom nekonformizmu.

S obzirom na to da su Nemo pobijedili za Švicarsku, poznata neutralna alpska zemlja iduća će ugostiti natjecanje na kojem nastupaju izvođači s cijelog kontinenta, pa čak i šire.

Foto: Denis Balibouse

Lokacija još nije utvrđena

Zürich i Ženeva su se prijavili, dok su glavni grad Švicarske Bern i obližnji grad Biel dali zajedničku kandidaturu za domaćinstvo.

Anketa Blicka pokazala je da je podrška jača među ljudima s višim stupnjem obrazovanja i lijevim političkim stavovima nego među ostalim skupinama stanovništva.

Rasprava o trećem spolu

Protiv održavanja Eurovizije u Švicarskoj 74 je posto pristaša desničarske stranke SVP. Prema Blicku, to bi također moglo imati veze s činjenicom da se Nemo identificiraju kao nebinarna osoba i preferiraju they/them zamjenice u engleskom jeziku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Nemina pobjeda na jednoj od najvećih europskih pozornica potaknula je raspravu o tome treba li treći spol biti registriran u Švicarskoj.