Izraelska televizija ispričala se Lelekicama zbog komentara o tetovažama: 'Uklonili smo to'

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Televizija KAN je nakon nastupa grupe Lelek u polufinalu objavila komentar o njihovim tetovažama, a djevojke zatim reagirale i poručile da ih je taj komentar uznemirio

Izraelska televizija KAN ispričala se hrvatskim predstavnicama na Eurosongu, grupi Lelek, nakon što su na društvenim mrežama objavili komentar o njihovim tetovažama nakon nastupa u prvoj polufinalnoj večeri

- Nikada nam nije bila namjera uvrijediti hrvatsku delegaciju ili hrvatsku javnost. Ispričavamo se zbog objave i ovu ćemo ispriku prenijeti i šefu hrvatske delegacije - poručili su na društvenim mrežama te dodali kako su spornu objavu uklonili. 

Podsjetimo, ranije su na društvenim mrežama podijelili kadar iz televizijskog prijenosa grupe Lelek uz komentar: 'Kad pretjeraš s henna tetovažama u Eilatu', referirajući se na privremene ukrase na tijelu poznate kao mehndi, koji se izrađuju pomoću kane, kao i na luku Eilat na jugu Izraela.

Djevojke iz grupe Lelek, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, brzo su reagirale. Na svom Instagramu podijelile su snimku zaslona sporne objave i uputile jasnu poruku izraelskom emiteru.

Foto: Instagram

- Uznemirili su nas komentari Izraelske javne radiotelevizije u kojima su ismijani naša kultura i žrtve potlačenih katolkinja. Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok se istovremeno pokazuje potpuni nedostatak suosjećanja i poštivanja patnje drugih - napisale su.

