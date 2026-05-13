Izraelska TV ismijala hrvatske predstavnice, Lelekice im oštro uzvratile: 'Uznemirujuće'

Grupa Lelek bila je meta šale izraelske javne radiotelevizije tijekom prve polufinalne večeri Eurosonga u Beču. KAN je na Instagramu podijelila kadar iz televizijskog prijenosa nastupa hrvatskih predstavnica uz komentar: 'Kad pretjeraš s henna tetovažama u Eilatu', referirajući se na privremene ukrase na tijelu poznate kao mehndi, koji se izrađuju pomoću kane, kao i na luku Eilat na jugu Izraela.

Djevojke iz grupe Lelek, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, brzo su reagirale. Na svom Instagramu podijelile su snimku zaslona sporne objave i uputile jasnu poruku izraelskom emiteru.

- Uznemirili su nas komentari Izraelske javne radiotelevizije u kojima su ismijani naša kultura i žrtve potlačenih katolkinja. Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok se istovremeno pokazuje potpuni nedostatak suosjećanja i poštivanja patnje drugih - napisale su.

Da bi se razumjela njihova reakcija, važno je znati pozadinu pjesme 'Andromeda'. Inspirirana je običajem 'sicanja', tradicionalnog tetoviranja hrvatskih katoličkih žena na području Bosne i Hercegovine. U vrijeme Osmanskog Carstva žene i djevojke tetovirale su križeve i druge simbole na rukama i licu kao trajni znak identiteta, vjere i otpora prema nasilnom odricanju od vlastite tradicije.

Upravo su ti simboli postali dio vizualnog identiteta Leleka na eurovizijskoj pozornici i predstavljaju posvetu ženskoj izdržljivosti, hrabrosti i očuvanju identiteta kroz generacije. Nakon reakcije hrvatskih predstavnica, objava izraelske televizije ubrzo se našla pod lavinom kritika eurovizijskih fanova iz cijelog svijeta.

- Ovo je toliko je***o odvratno. Izrael treba biti diskvalificiran, a KAN bi trebao izdati službenu ispriku Leleku i Hrvatskoj! Eurosong je slavlje kulture, a ne ismijavanje drugih! - glasi jedan od komentara na X-u.

. Drugi su isticali licemjerje: 'Smiješno je kako se žalite ako se netko šali na izraelsku izvedbu, ali u redu je kad se šališ o pjesmi koja ima divno i puno bolje značenje', 'Znači cijeli svijet mora poštovati Izrael, ali Izrael ne mora nikoga poštovati'.

Izraelski emiter je na kraju obrisao spornu objavu, ali bez službene isprike.