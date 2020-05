J.K. Rowling objavila bajku da djeca mogu čitati u karanteni...

J.K. Rowling (54) objavila je prva poglavlja besplatne bajke o čudovištu znanom kao Ickabog, alegoriju o istini i zloupotrebi moći, tako da je djeca mogu čitati online tijekom karantene. Priča se bavi glasinama o opakom čudovištu koje jede djecu s iznimnim moćima, koje živi u sjevernom kraju izmišljene zemlje koja se zove Cornucopia.

- Sljedeća poglavlja bit će objavljivana svaki radni dan sve do 10. lipnja - rekla je Rowling na Twitteru, dodavši velikim slovima: 'OVO NIJE HARRY POTTER SPIN-OFF'.

Rowling je ideju za bajku 'The Ickabog' dobila kad je pisala Harryja Pottera te ju je planirala objaviti nakon 'Harryja Pottera i smrtonosnih svetaca', posljednje knjige u nizu u svome serijalu o Potteru koji se sastoji od sedam knjiga. No većinom rukom napisani rukopis završio je na njezinom tavanu i ostao ondje cijelo desetljeće, sve do prije nekoliko tjedana. Proteklih tjedana ponovno je napisala neke dijelove.

- The Ickabog je priča o istini i zloupotrebi moći... Teme su bezvremenske i mogu se primijeniti na bilo koje vrijeme i bilo koju zemlju. Da zaustavim jedno očigledno pitanje: ideja se pojavila prije više od deset godina, tako da se ne treba čitati kao odgovor na bilo što što se trenutačno događa u svijetu - poručila je spisateljica.

Prva poglavlja bajke objavljena su u utorak na stranici The Ickabog.

- Odlučila sam besplatno objaviti The Ickabog na internetu, tako da djeca u karanteni, ili ona koja su se vratila u školu tijekom ovih čudnih, no uznemirujućih vremena, mogu čitati ili im je netko može čitati - rekla je Rowling.

Spisateljica će donirati tantijeme projektima i organizacijama koje pomažu skupinama koje su pogođene COVIDOM-19.

