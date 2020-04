Rowling se prisjetila Snapea: 'Oči su mi se napunile suzama'

Severus Snape jedan je od omiljenih likova u filmovima o Harryju Potteru. Utjelovio ga je glumac Alan Rickman koji je preminuo 2016. nakon borbe s rakom.

Foto: Youtube/Screenshot

Britanska spisateljica i autorica knjiga o najpoznatijem čarobnjaku, J. K. Rowling (54), na Twitteru je objavila emotivnu uspomenu na Rickmana.

- Večeras se u Italiji prikazuje Harry Potter i Darovi smrti (drugi dio). Kao i uvijek, nisam se spremna oprostiti od Severusa Snapea. Hvala J.K. Rowling na tom jedinstvenom liku i hvala što ste uvjerili Alana Rickmana da ga utjelovi, imali smo savršenog Snapea - napisala je jedna tviterašica.

Foto: David Cheskin/Press Association/PIXSELL

Na iznenađenje mnogih spisateljica joj je odgovorila na komentar te oduševila brojne fanove.

- U predstavi 'Harry Potter i ukleto dijete' Snape se prvi put pojavi okrenut leđima publici. Na probi sam ga vidjela s perikom i na trenutak su mi se oči napunile suzama jer je na sekundu moje iracionalno srce pomislilo da ću, kad se Snape okrene, vidjeti Alana - napisala je Rowling.

In Harry Potter & the Cursed Child, Snape makes his first appearance with his back to the audience. At the dress rehearsal I saw him in his long black wig & my eyes filled with tears because, for a split second, my irrational heart believed when Snape turned round, I'd see Alan. https://t.co/qC3xxmwz3d