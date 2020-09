Biv\u0161i fanovi autorice pale svoje voljene primjerke 'Harryja Pottera' i javno se odri\u010du svoje nekada\u0161nje knji\u017eevne heroine, a konsenzus me\u0111u zajednicom je da Rowling ve\u0107 godinama svojim kontroverznim stavovima poku\u0161ava do\u0107i do toliko \u017eeljene pa\u017enje te ostati relevantnom.\u00a0

J.K.Rowling opet na meti LGBT zajednice nakon novog romana

<p>Britanska proslavljena književnica <strong>J. K. Rowling</strong> (54) u doba sveopće političke korektnosti ponovno je zbog svojih kontroverznih stajališta i odluka povrijedila osjećaje dijela svojih obožavatelja te se uplela u novi sukob s LGBT zajednicom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U svom novom romanu 'Troubled Blood', kojeg Rowling piše pod pseudonimom Robert Galbraith, jednom je od likova namijenila ulogu serijskog ubojice transvestita, a zbog ranijeg sukoba oko tvitova o transrodnim osobama, dio njezine nekad vjerne publike odlučio je kako je dosta. Pozivaju na bojkot njezinih djela u skladu s tzv. kulturom ukidanja (cancel culture), društvenim mrežama širi se hashtag #RIPJKRowling ('počivala u miru'), a kritičari joj figurativno žele pokopati karijeru.</p><p>Bivši fanovi autorice pale svoje voljene primjerke 'Harryja Pottera' i javno se odriču svoje nekadašnje književne heroine, a konsenzus među zajednicom je da Rowling već godinama svojim kontroverznim stavovima pokušava doći do toliko željene pažnje te ostati relevantnom. </p><p>Nedavno se u jednu u raspravu o rodu i spolu, koju je pokrenula upravo Rowling, uključio i glumac <strong>Daniel Radcliffe</strong> (31), koji se proslavio ulogom Harryja u filmskim ekranizacijama njezinih uspješnih knjiga. Nije se složio s njezinim stajalištem, no pokušao je i primiriti one njezine protivnike koji prizivaju radikalnije metode bojkota, zaključivši kao i mnogi, da djela možemo i trebamo odvojiti od autora.</p>