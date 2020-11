\u00a0

<p>Glumica i pjevačica <strong>Jennifer Lopez</strong> (51) redovito se pojavljuje u izazovnim kombinacijama. Iako je prešla pedesetu, svoje bujne obline stavlja u prvi plan, a komentari na račun njezina izgleda od strane obožavatelja 'pljušte'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Blizanka' Jennifer Lopez</strong></p><p>Posebice je dotjerana na nastupima kada bira pomno dizajnirane komade. No sada je otišla korak dalje i skinula se do kraja. Do sada je obožavatelji nisu imali prilike vidjeti bez ijednog komada odjeće. </p><p>Na Instagramu je objavila spot za svoj novi singl u kojem se pojavila bez ijednog odjevnog predmeta. Nosila je jedino zaručnički prsten s ogromnim dijamantom, koji joj je dao umirovljeni igrač bejzbola <strong>Alex Rodriguez</strong> (45). Pokazala je gole grudi i bokove. Provokativne scene njezina tijela vrte se uz pjesmu koja uskoro izlazi. </p><p>- Goriš, najljepša si žena na svijetu. Zastao mi je dah, obožavam te - pisali su joj pratitelji u komentarima.</p><p>J.Lo je godinama na listi najseksepilnijih žena svijeta. Svojom figurom i atributima mami poglede gdje god se pojavi. Za njezinu liniju zaslužna je zdrava prehrana i redovito vježbanje.</p><p> </p><p>Jennifer je redoviti gost u teretani, a predano vježba naročito otkako je u vezi s Alexom s kojim se zaručila u ožujku prošle godine. Lopez je inače bila atletska zvijezda u srednjoj školi. U njezinoj biografiji piše kako se natjecala i na nacionalnoj razini, a njezina ljubav prema vježbanju omogućila joj je isklesano tijelo i nakon pedesete.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: J.Lo se skinula do kraja</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p>