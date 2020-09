Zapalila internet: J.Lo servirala grudi 26 godina mlađem kolegi

<p>Pjevačica, plesačica i glumica <strong>Jennifer Lopez </strong>(51) svojom figurom i atributima mami poglede gdje god se pojavi. Ovaj put 'zagolicala' je maštu fanovima u novom spotu za pjesmu 'Pa Ti + Lonely', koju izvodi s kolumbijskom zvijezdom <strong>Malumom</strong> (26).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Pjesma je oduševila slušatelje, a većina je komentirala kako zvijezde ovog spota imaju odličnu energiju kada su zajedno. Spot je pun strastvenih scena, a u jednom trenutku Lopez se izvija na stolu dok ju pjevač strastveno ljubi.</p><p>Većina komentatora pisali su kako Lopez odlično izgleda za svoje godine. Za njezinu liniju zaslužna je zdrava prehrana i redovito vježbanje.</p><p>- Što si starija to si bolja. Ti sve što dotakneš pretvoriš u zlato. Kakva bomba je ova žena - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. No već su krenula 'šuškanja' kako njezin zaručnik <strong>Alex Rodriguez</strong> (45) nije najbolje prihvatio podatak da mu se djevojka 'valja' s drugim muškarcem u spotu. </p><p>- Ne može podnijeti gledati J. Lo s drugim muškarcem, iako zna da je to gluma. Ne može si pomoći, iako je svjestan da joj je to posao. On je jako konzervativan. Nitko ne ljubi njegovu ženu - rekao je izvor za strane medije. </p>