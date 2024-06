J.Lo i Ben Affleck u jeku priče o razvodu prodaju svoju vilu? 'Još nemaju kupca, evo koliko traže'

Već tjednima ne prestaju nagađanja o mogućem razvodu globalne zvijezde Jennifer Lopez (54) i njezinog supruga, glumca Bena Afflecka (51). Kako je doznao portal TMZ, bračni par sad navodno prodaje svoju luksuznu vilu na Beverly Hillsu u Los Angelesu. Izvori su za portal naveli da su J.Lo i Affleck prije dva tjedna unajmili agenta za nekretnine, no kupca još uvijek nema.

- Rečeno nam je da za kuću traže oko 65 milijuna dolara. S posredničkom provizijom i novim porezom na superskupe nekretnine, zajedno sa značajnim novcem koji su potrošili na uređenje, to bi značilo da bi pretrpjeli gubitak od milijun dolara - navodi se na portalu TMZ.

Slavni par je kuću od oko 4200 metara kvadratnih kupio u svibnju 2023. godine. Tad su mediji pisali da su je platili u gotovini i dali iznos od 60,85 milijuna dolara. Novoizgrađena ogromna kuća ima 12 spavaćih soba, 24 kupaonica i parking za 80 vozila, navodi Page Six.

Njihov dom ima zatvoreni sportski kompleks, sportski bar, vanjski prostor za odmaranje, bazen i veliko zemljište.

Lopez je nedavno otkazala ljetnu turneju, a kao razlog su organizatori naveli da 'Jennifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, obitelji i bliskim prijateljima'.

Ben i njegova bivša supruga, Jennifer Garner nedavno su zajedno viđeni na košarkaškoj utakmici njihovog sina, a samo nekoliko sati kasnije ga je ona posjetila u njegovoj vili u Brentwoodu, gdje boravi nakon što su se pojavili problemi u njegovom braku. Kako tvrde izvori, Lopez smeta to što Ben razgovara s bivšom o problemima u braku.

