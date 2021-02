Super Bowl nam je ove godine, osim utakmice u kojoj je Tampa Bay razvalila Kansas City 31-9, donio i zanimljiv 'Halftime Show'. Nastupio je kanadski glazbenik Abel Makkonen Tesfaye, poznatiji kao The Weeknd (30).

POGLEDAJTE VIDEO: Nastup Shakire i J.Lo na prošlogodišnjem Super Bowlu

Nastup je trajao nešto više od 13 minuta, a uz pjevača je na pozornici bila i hrpa plesača koji su imali identične maske na licima. Svi su bili u crnom, a monotoniju je razbio crveni sako.

Osvajač Grammyja imao je razne efekte na bini, iza njega zgrade koje su asocirale na Las Vegas, a publiku na Raymond Jones stadionu u Tampi, ali i gledatelje diljem svijeta, oduševio je hitovima 'Can't Feel My Face', 'Earned It' i 'Blinding Lights'.

Ipak, o maskama plesača se ne prestaje govoriti. Nisu to bile zaštitne maske, što bi nam bilo i normalno da nose s obzirom da traje pandemija korona virusa. To je postao zaštitni znak pjevača. Prvi put smo ga krajem 2020. vidjeli da ima 'masku' odnosno da mu je lice prekriveno flasterima, zavojima i da je pun modrica i ožiljaka i to u spotu za pjesmu 'After Hours'.

Nakon toga, s takvim licem nastupio je nekoliko puta uživo i ljudi su se pitali što mu se dogodilo. Izvedba na Super Bowlu potvrdila je da je s njegovim licem sve u redu, nije imao nikakve ožiljke, ali su sada maske nosili plesači. To je zato što, tvrde strani mediji, one predstavljaju njegovo mišljenje o Hollywoodu i tome kako svi idu nepotrebno na plastične operacije i nastoje biti u korak sa zahvatima jer smatraju da će onda biti više cijenjeni.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastup The Weeknda na Super Bowlu

U pjesmama koje izvodi njegov lik luduje jer želi na sve načine postati sretan, ali sreću traži na krivim mjestima i misli da će mu je donijeti izgled. Njegova poruka je, ističu obožavatelji, prepoznata. Za produkciju je izdvojio čak sedam milijuna dolara. Utakmicu i nastup kanadskog pjevača na tribinama je pratilo 25 tisuća gledatelja, što je najmanja posjeta u povijesti Super Bowla, a sve, dakako, zbog korone i epidemioloških mjera.

- Svaka čast. Napokon Super Bowl nije bio o twerkanju, seksi kostimima ili općenito glupostima na pozornici. Glazba je ovoga puta bila u fokusu - pisali su na društvenim mrežama. Dodali su i da su zbog 'opreme' na licima plesača mislili da ih pokupio iz obližnjih bolnica. Na prošlogodišnjem 'Halftime Showu' nastupile su Latino dive Jennifer Lopez (51) i Shakira (44).