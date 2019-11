J. Lo: Od 'Prevarantica' nisam zaradila ništa i ponosna sam...

U velikom intervju za GQ magazin pjevačica Jennifer Lopez (50) progovorila je o svojem glumačkom angažmanu u hit filmu ‘Prevarantice s Wall Streeta’. Bila je jedna od producentica filma te je imala jednu od glavnih uloga.

- Sve sam odradila besplatno. To je ženski film i na njega sam ponosna. Na svim ključnim pozicijama u filmu su žene, što daje snagu drugim ženama. Recimo da sam se kladila na sebe i na sve nas - rekla je J. Lo, zadovoljna uspjehom filma.

S obzirom na to da je film imao budžet od oko 20 milijuna dolara, a zaradio je oko 150 milijuna, nije ni čudo što njegova najveća zvijezda s velikim veseljem govori o uspješnici na kojoj je radila.

- Novac me nikad nije motivirao i bio mi prioritet. Oduvijek sam željela biti sjajna glumica, sjajna pjevačica, sjajna plesačica. Želim snimati filmove, stvarati glazbu i raditi ono što volim i raditi to na ispravan način. Novac je jednostavno došao sam od sebe. Mnogi sumnjaju u to što govorim jer dobro zarađujem, ali novac zaista nije nešto što me gura naprijed. Radim stvari jer ih volim raditi - zaključila je.

Za potrebe zahtjevne uloge, J.Lo je morala trenirati i naporno vježbati kako bi se dovela u savršenu formu, a čak je i posjetila nekoliko striptiz klubova kako bi saznala što više o tom poslu od djevojaka koje ga zaista rade.

