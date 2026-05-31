Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI EMOTIVNI UDARAC

J.Lo otkrila što ju je rasplakalo nakon razvoda od Bena Afflecka

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
J.Lo otkrila što ju je rasplakalo nakon razvoda od Bena Afflecka
9
Foto: Instagram

Pjevačica je priznala da posljednjih mjeseci prolazi kroz jedno od najemotivnijih razdoblja u životu

Admiral

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez (56) može kupiti vilu od 17 milijuna dolara, rasprodati koncertne dvorane diljem svijeta i preživjeti jedan od najpraćenijih razvoda u Hollywoodu, ali jedna stvar ovih joj dana ipak tjera suze na oči. Njezini blizanci Emme (18) i Max uskoro odlaze na fakultet.

VRUĆE IM JE FOTO Ljeto je počelo! Poznate dame već se skidaju u bikinije
FOTO Ljeto je počelo! Poznate dame već se skidaju u bikinije

Pjevačica je u emisiji Jimmyja Kimmela priznala da se teško nosi s činjenicom da će joj djeca, koju je dobila u braku s Marcom Anthonyjem, uskoro napustiti obiteljski dom.

​- Nemoj o tome, počet ću plakati! - našalila se pjevačica kad je Kimmel prvi put spomenuo tu temu te priznala da je zbog odlaska djece na fakultet emotivna već dva mjeseca.

Jennifer Lopez marked Memorial Day with her twins Max and Emme and close friends in Los Angeles
Foto: Profimedia

Posebno dirljiv trenutak bio je kad je morala napisati posvetu za njihove godišnjake.

​- Prije dva mjeseca morala sam napisati onu malu posvetu za godišnjak. Kad vam kažem, te suze. Dva dana mi je trebalo da to napišem - otkrila je Lopez.

Jennifer Lopez marked Memorial Day with her twins Max and Emme and close friends in Los Angeles
Foto: Profimedia

Emme i Max na jesen odlaze na različite fakultete, a Lopez kaže kako je, unatoč emocijama, sretna što kreću svojim putem.

​- Želim da odu. Želim da rade ono što žele. Imaju velike snove. Postoje stvari koje žele raditi. Bit će sjajno - istaknula je.

Novi znak J.Lo izmijenila tetovažu kojom je slavila ljubav s Affleckom?
J.Lo izmijenila tetovažu kojom je slavila ljubav s Affleckom?

Priznala je da se nada kako će se njezina djeca brzo zaželjeti doma.

- Onda će doći na fakultete i shvatiti da su im studentske sobe premale. Nedostajat će im dom, nadam se, i htjet će se brzo vratiti. To je moj plan - našalila se.

Dok se priprema za odlazak djece na fakultet, Jennifer se tek nedavno uselila i u novi dom. Nakon razvoda od Bena Afflecka napustila je vilu na Beverly Hillsu koju su dijelili tijekom braka te se s Emme i Maxom preselila u Hidden Hills.

Foto: Instagram

Za imanje je, prema pisanju New York Posta, izdvojila 17,5 milijuna dolara, a gotovo godinu dana uređivala ga je prema vlastitim željama. Imanje se prostire na više od 800 četvornih metara. U glavnoj kući nalazi se pet spavaćih soba s kupaonicama, dok se u luksuznom glavnom apartmanu nalaze dvije garderobe, privatni balkon i kupaonica nalik onima u resortima s pet zvjezdica.

Uz bazen je uredila nekoliko kutaka za druženje i odmor, a cijeli prostor danas izgleda znatno svjetlije nego prije renovacije. Nekadašnji interijer u tamnim tonovima zamijenili su mramorni kamin, blijedozeleni zidovi i zlatni lusteri. 

Prema navodima izvora bliskih pjevačici, upravo je taj spoj ružičastih i bijelih tonova razlog zbog kojeg su novi dom prozvali njezinom 'Barbie kućom iz snova'. Lopez je navodno željela stvoriti topliji prostor od moderne mega vile koju je dijelila s Affleckom.

Lopez i Affleck ponovno u vezi?
Foto: Hubert Boesl/DPA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Krcata Arena pjevala je s Tonyjem Cetinskim, na pozornici mu se pridružio i Marko Kutlić
Emocije, hitovi i gost iznenađenja

FOTO Krcata Arena pjevala je s Tonyjem Cetinskim, na pozornici mu se pridružio i Marko Kutlić

Gotovo dvije godine nakon posljednjeg velikog zagrebačkog spektakla, Tony Cetinski ponovno je stao pred publiku u Areni Zagreb. Tijekom večeri nizali su se hitovi koji su obilježili njegovu karijeru, a tisuće okupljenih pjevale su u glas. Posebne ovacije dobio je Marko Kutlić, gost večeri koji se Tonyju pridružio na pozornici. Pogledajte atmosferu u galeriji.
FOTO Sjećate se Valentine? U showu je dvaput tražila ljubav, pogledajte kako danas izgleda
REALITY POVRATNICA

FOTO Sjećate se Valentine? U showu je dvaput tražila ljubav, pogledajte kako danas izgleda

U 'Ljubav je na selu' zavela je farmera Vatroslava Tijana. Oženili su se i dobili dvoje djece, no ljubav je pukla. Nakon toga, bila je kod Tonija Petričevića, ali ni ta veza nije potrajala
FOTO Georgina 'izbacila' guzu i pokazala prsten od 6 mil. eura
BUDUĆA GOSPOĐA RONALDO

FOTO Georgina 'izbacila' guzu i pokazala prsten od 6 mil. eura

Georgina Rodríguez i dalje privlači pozornost gdje god se pojavi. Nekadašnja prodavačica u Gucciju danas je jedna od najpoznatijih influencerica svijeta, a nakon gotovo devet godina veze Cristiano Ronaldo zaprosio ju je prstenom čija se vrijednost procjenjuje na čak šest milijuna eura. Par još nije otkrio datum ceremonije, no strani mediji posljednjih mjeseci sve češće pišu o svadbi koja bi trebala uslijediti nakon Svjetskog prvenstva. Pogledajte kako se Georgina mijenjala kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026