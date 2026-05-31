J.Lo otkrila što ju je rasplakalo nakon razvoda od Bena Afflecka

Glumica i pjevačica Jennifer Lopez (56) može kupiti vilu od 17 milijuna dolara, rasprodati koncertne dvorane diljem svijeta i preživjeti jedan od najpraćenijih razvoda u Hollywoodu, ali jedna stvar ovih joj dana ipak tjera suze na oči. Njezini blizanci Emme (18) i Max uskoro odlaze na fakultet.

Pjevačica je u emisiji Jimmyja Kimmela priznala da se teško nosi s činjenicom da će joj djeca, koju je dobila u braku s Marcom Anthonyjem, uskoro napustiti obiteljski dom.

​- Nemoj o tome, počet ću plakati! - našalila se pjevačica kad je Kimmel prvi put spomenuo tu temu te priznala da je zbog odlaska djece na fakultet emotivna već dva mjeseca.

Posebno dirljiv trenutak bio je kad je morala napisati posvetu za njihove godišnjake.

​- Prije dva mjeseca morala sam napisati onu malu posvetu za godišnjak. Kad vam kažem, te suze. Dva dana mi je trebalo da to napišem - otkrila je Lopez.

Emme i Max na jesen odlaze na različite fakultete, a Lopez kaže kako je, unatoč emocijama, sretna što kreću svojim putem.

​- Želim da odu. Želim da rade ono što žele. Imaju velike snove. Postoje stvari koje žele raditi. Bit će sjajno - istaknula je.

Priznala je da se nada kako će se njezina djeca brzo zaželjeti doma.

- Onda će doći na fakultete i shvatiti da su im studentske sobe premale. Nedostajat će im dom, nadam se, i htjet će se brzo vratiti. To je moj plan - našalila se.

Dok se priprema za odlazak djece na fakultet, Jennifer se tek nedavno uselila i u novi dom. Nakon razvoda od Bena Afflecka napustila je vilu na Beverly Hillsu koju su dijelili tijekom braka te se s Emme i Maxom preselila u Hidden Hills.

Za imanje je, prema pisanju New York Posta, izdvojila 17,5 milijuna dolara, a gotovo godinu dana uređivala ga je prema vlastitim željama. Imanje se prostire na više od 800 četvornih metara. U glavnoj kući nalazi se pet spavaćih soba s kupaonicama, dok se u luksuznom glavnom apartmanu nalaze dvije garderobe, privatni balkon i kupaonica nalik onima u resortima s pet zvjezdica.

Uz bazen je uredila nekoliko kutaka za druženje i odmor, a cijeli prostor danas izgleda znatno svjetlije nego prije renovacije. Nekadašnji interijer u tamnim tonovima zamijenili su mramorni kamin, blijedozeleni zidovi i zlatni lusteri.

Prema navodima izvora bliskih pjevačici, upravo je taj spoj ružičastih i bijelih tonova razlog zbog kojeg su novi dom prozvali njezinom 'Barbie kućom iz snova'. Lopez je navodno željela stvoriti topliji prostor od moderne mega vile koju je dijelila s Affleckom.