J.Lo izmijenila tetovažu kojom je slavila ljubav s Affleckom?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: YARA NARDI/REUTERS

Na simbolu beskonačnosti koji je pokazala za Valentinovo 2023. čini se da više nema Affleckova imena

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) te glumac Ben Affleck (53) svojedobno su svoju ljubav ovjekovječili i na koži. Ona je odabrala simbol beskonačnosti s njihovim imenima, a on dvije prekrižene strijele s inicijalima. Danas, nakon razvoda, čini se kako ni taj znak njihove ljubavi više nije isti.

Povodom američkog Dana sjećanja pjevačica i glumica objavila je fotografiju sa sinom Maxom (18), a upravo se na njoj čini da Benovo ime više nije dio tetovaže koju je prvi put pokazala za Valentinovo 2023. godine.

Foto: Instagram

Tad je uz fotografiju napisala: 'Sretno Valentinovo, ljubavi moja', dok je Affleck svoju verziju romantične geste obilježio tetovažom s inicijalima 'J' i 'B'.

Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča godinama je izgledala kao scenarij za holivudski film. Upoznali su se 2002. na snimanju filma 'Gigli', ubrzo se zaručili i postali jedan od najpraćenijih parova svijeta. Ipak, samo nekoliko dana prije planiranog vjenčanja odgodili su ceremoniju, a početkom 2004. i službeno prekinuli. 

Dok su oboje gradili nove živote i brakove, malo tko je očekivao da će se gotovo dva desetljeća kasnije, 2021. godine, ponovno spojiti. Već godinu dana kasnije izgovorili su sudbonosno 'da', a činilo se da su napokon dobili kraj kakav im prvi put nije bio suđen. No drugi pokušaj trajao je kratko. Par se razišao u kolovozu 2024., a razvod je finaliziran u siječnju prošle godine. 

Foto: YARA NARDI/REUTERS

- Ne žalim ni sekunde. To ne znači da me nije umalo uništilo. Jest, zamalo. Ali sada, kad gledam s odmakom, mislim si: 'Upravo mi je to trebalo. Hvala ti, Bože. Žao mi je što mi je trebalo toliko dugo da shvatim. Žao mi je što si me morao provesti kroz to toliko puta - rekla je kasnije J.Lo za časopis Interview.

O razvodu je govorio i Affleck.

- Ljudi su skloni analizirati prekide i tražiti dublje uzroke. No, iskreno, istina je puno prizemnija nego što bi ljudi vjerojatno vjerovali ili što bi bilo zanimljivo. Nema skandala, sapunice ni intriga. Istina je da, kad vas netko pita 'Što se dogodilo?', nema jednostavnog odgovora. To je samo priča o ljudima koji pokušavaju posložiti svoje živote i odnose, onako kako to svi mi činimo - objasnio je glumac za GQ.

Foto: instagram

