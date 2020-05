J.Lo otkrila tko je jezoviti lik koji se 'ukazao' iza njenih leđa

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (50) napokon je progovorila o misterioznom selfieju iz teretane koji je nedavno podijelila na društvenim mrežama. Iako je njime željela pokazati isklesanu liniju, njezine obožavatelje zabrinuo je 'uljez' u pozadini, odnosno muškarac s maskom koji je na fotografiji iza Lopez.

Foto: Instagram

- Vidi li još netko kao i ja ovog tipa iza Jennifer? Što se događa? Ovo je jezivo - bio je jedan od mnogobrojnih dramatičnih komentara na njezinoj objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: 'J.Lo prošetala u kultnoj haljini'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

J.Lo je sudjelovala u emisiji 'The Tonight Show With Jimmy Fallon' gdje je jedna od tema bio upravo taj muškarac. Tvrdi kako je njezin zaručnik Alex Rodriguez (44) s nekim virtualno razgovarao.

- To je odraz ekrana laptopa. Vidi se i Alexovo rame. Privremena teretana postavljena je u garaži, odmah do obližnjeg ureda gdje se održavaju video sastanci. To je bio neki tip u vezi nekretnina s kojim je Alex bio online na Zoomu. Ne znam što radi, možda je kihnuo ili se zakašljao - objasnila je Lopez na pitanje voditelja zna li tko se to nalazio iza nje.

Foto: Instagram/screenshot

Osim što je riješila 'misterij', Jennifer je otkrila kako je ni karantena nije zaustavila u poslu, pa je neke dijelove nadolazećeg filma snimila preko Zooma. Osim toga, ispričala je što će biti s vjenčanjem nje i Alexa koje je trebalo biti ovo ljeto, no zbog pandemije su ipak morali otkazati.

Foto: Pixsell

- Ne planiramo još ništa za sada. Malo sam slomljena jer smo imali odlične planove, ali, znate, Bog uvijek ima veći plan. Tako da nam ne preostaje ništa drugo nego čekati. Možda će biti bolje. Moram vjerovati da će biti - zaključila je Lopez.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SLASTIČARSKOG SHOWA 'DESERTI OD OKA': Dean Kotiga radi čokoladne kuglice!