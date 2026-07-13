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VELIKI 'NO, NO'

J.Lo pod paljbom: Ogromnim šeširom prekršila je osnovno pravilo odijevanja na turniru

Piše Magdalena Mucić,
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J.Lo pod paljbom: Ogromnim šeširom prekršila je osnovno pravilo odijevanja na turniru
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Foto: NEIL HALL/EPA
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Jennifer Lopez (56) pojavila se na finalu Wimbledona sa ekstravagantnim šeširom ogromnog oboda koji je privukao pažnju javnosti. Neki su hvalili njen stil, no drugi nisu bili oduševljeni njenim oversized šeširom

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Jennifer Lopez (56) pojavila se na finalu Wimbeldona sa ekstravagantnim šeširom ogromnog oboda koji je privukao pažnju javnosti. Neki su hvalili stil pjevačice koja je stigla ravno s pariškog Tjedna mode, no drugi su joj očitali lekciju o poštivanju pravila na teniskom turniru. Naime, prema službenim pravilima Wimbledona, žene u Kraljevskoj loži zamoljene su da ne nose velike šešire koji bi mogli zaklanjati pogled drugim gledateljima.

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge

Komentatori na društvenim mrežama odmah su se obrušili na pjevačicu pozivajući ju da se ubuduće bolje informira, piše Daily Mail.

- Ovakav šešir je neprikladan za Wimbledon. Trebala si se bolje informirati, jedan je od komentara na X-u. 

- Samo da znaš, ljudi koji su platili puno novaca da bi bili tu ne vide teren jer ti voliš biti lijepa za Instagram - poručio joj je drugi komentator. Neki su pisali kako šešir izgleda kao zgužvana kartonska kutija i da pjevačica samo želi privući pozornost.

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Na web stranici turnira piše kako kako su dame 'zamoljene' da ne nose šešire, stoga je više riječ o preporuci nego strogom pravilu.

Neovisno o tome je li J.Lo smjernice turnira prekršila namjerno ili zbog neupućenosti, ako je suditi po fotografijama s turnira, pjevačica se dobro zabavila u društvu glumca Toma Hiddlestona, koji je sjedio pokraj nje. Elegantni par je snimljen u opuštenom razgovoru i s osmijesima na licima. 

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge

Dok su se na središnjem terenu za najprestižniji naslov u svijetu tenisa borili Jannik Sinner i Alexander Zverev, tribine su bile ispunjene poznatim licima. Finale je tradicionalno gledala kraljevska obitelj, princ William i princeza Kate s djecom, princom Georgeom i princezom Charlotte. I princeza Kate je na meč došla sa šeširom, no nije neobično da gosti Kraljevske lože nose pokrivala za glavu pri ekstremno visokim temperaturama, piše britanski Hello!. Tijekom meča, princeza se hladila lepezom.

propustili ga nisu ni dobitnici Oscara Nicole Kidman i Rami Malek, kao ni glumci Andrew Garfield i Ben Stiller te urednica Voguea Anna Wintour. 

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