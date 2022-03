J. Lo pokazala guzu u tangama: 'Ma kakvu to haljinu nosiš?'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (52) blistala je na dodjeli glazbenih nagrada iHeartRadio koja je bila u Los Angelesu. Uručena joj je nagrada pa je iskoristila priliku da se od srca zahvali svim svojim obožavateljima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo zaista jako cijenim - izjavila je nasmijana J. Lo okupljenima te dodala kako joj nagrade nisu najvažnije u životu.

Zvijezdu je nekoliko puta prekidala bučna publika, među kojima su bili njezin partner Ben Affleck (49), njegov sin Samuel (10) te Lopezina kćer Emme (14).

- Zbog tebe mogu raditi ono što najviše volim u životu i to je najdivniji blagoslov. To je dar koji mi daješ i želim ti se zahvaliti na tome. Hvala svima koji slušate moje pjesme, gledate filmove, pratite me. Vi ste oni koji mi dajete priliku svaki dan živjeti život koji nisam mogla ni sanjati kao djevojčica koja je odrasla u Bronxu - zahvalila se J. Lo.

Za dodjelu nagrade odabrala je prozirnu haljinu koja je istaknula savršenu figuru koju latino diva održava svakodnevnim vježbanjem i pravilnom prehranom. Ispod ove izazovne kombinacije imala je samo bodi u crnoj boji pa su tako u prvi plan pale njezine isklesane noge i bujna stražnjica.

Nakon što je prihvatila svoju nagradu, otpjevala je funky verziju pjesme 'On My Way', iz svog filma 'Marry Me', a kasnije i hit iz 2005. godine 'Get Right'. I dok su jedni hvalili njezinu figuru, drugi su zaključili kako odabir haljine baš i nije bio najspretniji.

- Ma kakvu to haljinu nosiš? Možeš ti to bolje - istaknuli su pratitelji.

Najčitaniji članci