Jennifer Lopez ima pet beauty tajni protiv starenja. Kao glazbenica, glumica, producentica, poduzetnica i ikona stila, Jennifer Lopez definicija je ljepote i dobrog izgleda. Kao 52-godišnja žena, ona prkosi svojoj dobi. Budući da je poznata po blistavoj koži i zdravoj građi, redovito je pitaju 'kako' to radi, a uvijek rado podijeli svoje 'wellness i beauty' rutine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naravno, ne čudi što su njezine tajne protiv starenja sveobuhvatne i uključuju svaki aspekt njezina životnog stila. Na primjer, Lopez se suzdržava od nezdrave hrane, pije puno vode i uvijek se dobro brine o svojoj koži. Početkom 2021. čak je pokrenula vlastiti brand ljepote, JLo Beauty, na temelju svojih pet principa ljepote, koje ona naziva 'The 5 S's': spavanje, suplementi, krema za sunčanje, serum i 'sano' - što na španjolskom znači zdrav život, donosi MSN.

Tajne Lopezinog uspjeha u borbi protiv starenja su:

1. Dovoljno spavajte

JLo je tijekom godina redovito spominjala koliko vjeruje da je dobar san važan da biste izgledali najbolje, a nedavno je podijelila video na Instagramu u kojem kaže da biste trebali spavati najmanje sedam sati. 'Savjet broj jedan je uvijek dovoljno spavati. Ne mogu to dovoljno naglasiti. U idealnom slučaju, voljela bih spavati devet ili 10 sati, ali uvijek se pobrinem da spavam barem osam', izjavila je u jednom intervjuu još 2016.

2. Svakodnevno nanosite kremu za sunčanje

Opće je poznato da nas sunce stari i da je svakodnevno nošenje kreme za sunčanje prva linija obrane od njega, stoga ne čudi saznanje da se Lopez cijeli život bori protiv negativnih učinaka izlaganja suncu. Tijekom jednog intervjua u siječnju 2021., ona je podijelila: 'Jedina stvar koju radim od ranih 20-ih je da nanosim kremu za sunčanje. Mnogi ljudi je ne koriste svaki dan, nego samo kad je super sunčano ili kad idu na plažu, ali imala sam sreće, jer mi je dermatolog rano rekao da nosim kremu za sunčanje svaki dan'.

3. Jedite zdravo

Naširoko se citira da je Lopez jednom u intervjuu za US Weekly rekla kako ne pije alkohol ili kofein i da se suzdržava od pušenja. 'To vam stvarno uništava kožu kako starite', rekla je. Za dugi intervju za Harper's Bazaar 2018., to je potvrdio i njezin tadašnji zaručnik Alex Rodriguez rekavši: 'Ona ne pije, ne puši. Živi vrlo zdravim životom'. Njezina trenerica Tracy Anderson također je potvrdila da Lopez jede organsku hranu bogatu hranjivim tvarima i izbjegava prerađenu hranu i rafinirani šećer.

4. Dajte prednost mentalnom zdravlju

JLo vjeruje u moć pozitivnog razmišljanja i svakodnevno recitira afirmacije. Omiljena joj je 'Mlada sam i bezvremenska u svakoj dobi'. Uz to i: 'Otvorena sam i prijemčiva za svu dobrotu i obilje koje svemir može ponuditi'. Za InStyle 2016. rekla je: 'Definitivno mislim da ljepota dolazi iznutra, morate održavati sinkronizaciju uma, duše, tijela i duha. Čvrsto vjerujem u meditaciju i kada ste sretni i osjećate radost i ljubav, vi zračite ljepotom'.

5. Koristite visokokvalitetne proizvode za njegu kože

Dok je Lopez tijekom godina dijelila svoje omiljene proizvode za njegu kože, uključujući razne poznate brendove, njezina rutina sada uključuje isključivo proizvode iz njezine vlastite linije. U studenom je na Instagramu podijelila svoju noćnu rutinu njege kože. 'Nosim puno šminke svaki dan, i vrlo je važno imati kremu za čišćenje koja je dovoljno nježna da vam ne rastrgne kožu, ali koja će ukloniti svaki komadić šminke i zaista vam dati čist, lijep, čvrst i zategnut finiš', rekla je. Nakon što skine šminku, koristi serum, hidratantnu kremu i kremu za područje oko očiju, sve od njezinog istoimenog brenda.