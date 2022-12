J.Lo pozirala sa sestrama koje rijetko kad vidimo u javnosti, obožavatelji van sebe: 'Wow'

Jennifer Lopez (53) trenutačno ima puno razloga za sreću. Nedavno je najavila da će objaviti novi album 2023. godine, a upravo je proslavila Dan zahvalnosti s cijelom obitelji.

"Jenny from the Block" obilježila je svoj prvi Dan zahvalnosti kao supruga Bena Afflecka i izgledalo je kao da su se svi lijepo proveli. J. Lo je imala priliku provesti dio blagdana sa svojim sestrama u New Yorku i pozirala s njima na nekoliko lijepih fotografija.

Foto: Instagram

Jenniferina sestra, autorica Lynda Lopez, objavila je na Instagramu fotografije koje su snimile taj dan kad su se družile, na kojima su ona, J. Lo i njihova najstarija sestra Leslie.

Trojac je bio nasmijan dok je pozirao u Jenniferinom stanu u New Yorku, a obožavatelji nisu mogli ne primijetiti koliko su slične.

- Prekrasne sestre, jako ste slične - napisao je jedan pratitelj, dok je drugi komentirao: 'Cure, sve ste tako lijepe.', a treći je dodao: 'Kakva divna fotografija.'

Jennifer, Lynda i Leslie odrasle su u Bronxu i nevjerojatno su bliske. Leslie radi kao učiteljica glazbe i radije se drži podalje od svjetla reflektora, iako je Lynda tijekom godina bila na nekoliko događaja na crvenom tepihu.

Sestre su odgojili roditelji Guadalupe i David, a u intervjuu tijekom pandemije nagrađivana pjevačica otkrila je kako su bliski.

- To je postala stvar broj jedan koju smo, na neki način, tako dugo uzimale zdravo za gotovo. Budući da nismo mogle viđati mamu i tatu onoliko koliko smo htjele, nismo provele puno praznika zajedno - piše Hello.

Nastavila je: 'S takvim stvarima shvatite da je zdravlje najvažnija stvar u našim životima, i onda ponovo postane prioritet.'

J. Lo je Dan zahvalnosti provela sa suprugom Benom i njihovom djecom. Jennifer ima blizance Emme i Maxa s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem, dok Ben ima djecu Violet, Seraphinu i Samuela s bivšom suprugom Jennifer Garner.

