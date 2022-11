Jennifer Lopez objavila prvi put nakon nestanka s Instagrama: 'Ovo sam ja nekada i ja sada'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (53) nedavno je obrisala sve objave s Instagram profila i zamijenila profilnu fotografiju s crnom fotkom. Sada je otkrila koji je razlog zašto je to napravila.

Jennifer je danas ujutro objavila veliku vijest, nakon što je na 24 sata ugasila sve društvene mreže. Vijest kojom je obradovala svoje obožavatelje bila je najava novog albuma 'This is Me...Now'. Novi album izlazi 20 godina nakon njezinog albuma 'This is Me...Then'.

Album je najavila uz video gdje je rekla:

- Ovo sam ja nekad, ovo sam ja sada.

U prvom djelu videa rekreirala je naslovnicu starog albuma iz 2002. godine, a u drugom djelu pokazala je kako će izgledati naslovnica njezinog novog albuma.

Na novom albumu naći će se ukupno 13 pjesama, za koje su otkrivena imena, a prema nekim nazivima može se vidjeti da će neke pjesme biti posvećene suprugu Benu Afflecku.

