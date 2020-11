\u00a0

J.Lo primila nagradu ikone pa je optužili da glumi: 'Lažno plače!'

<p><strong>Jennifer Lopez</strong> (51) ima razloga za slavlje. Pjevačica i glumica je na 46. ceremoniji People's Choice nagrada proglašena ikonom 2020., a nagradu joj je dodijelila publika u online glasanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tijekom emotivnog govora nije mogla suspregnuti suze, a prije nego što se obratila fanovima, iznenadili su je videoporukom glumica <strong>Renee Zellweger</strong> (51) i <strong>Nicole Kidman </strong>(53).</p><p>- Čovječe, 2020. nije bila šala, zar ne? Mislim, prije 2020. bili smo opsesivni oko osvajanja ove nagrade ili nominacija za tu nagradu, ali ova godina nam je pokazala što je važno, a što ne. Pomažimo jedni drugima, volimo se, budimo ljubazni jedni prema drugima - rekla je latino diva.</p><p>Dodala je kako je vjera fanova i bliskih ljudi motivira da nastavi dalje u teškim trenucima.</p><p>- Ponekad kada sam umorna, kao što je to bilo kod većine nas ove godine, moja obitelj, prijatelji, moja djeca i moji fanovi, vi ste ljudi koji su me podigli kad se nisam mogla podići - rekla je.</p><p>Istaknula je kako joj je bila velika čast nastupiti na Super Bowlu ove godine.</p><p>- To je bila velika stvar! Mnogo sam toga vidjela i naučila i još uvijek učim. Kao Latinoamerikanka i kao žena, ponekad moram raditi dvostruko više da bih dobila prilike, ponekad su moji veliki snovi i moje ambicije nervirale ljude oko mene - priznala je pjevačica, a potom zaključila:</p><p>- Tako da sada stojim ovdje, vrlo zahvalna, znajući da istinsko mjerilo mog uspjeha nije u prodanim pločama, već u ljubavi koju osjećam od svih vas. Volim vas tako puno.</p><p>Nije trebalo dugo da se fanovi počnu sprdati na Twitteru kako je Lopez glumila suze.</p><p> </p>