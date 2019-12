'Ja sam omiljena XL Barbie, kao dječak sam zavolio haljine'

Drag queen je naziv za osobe koje nastupaju u kostimima s ciljem zabave ili kako bi prenijeli umjetničku ili političku poruku. Taj pojam obično se veže uz muškarce koji odijevaju haljine i štikle. Ipak, drag queenovi ne moraju biti muškarci niti transrodne osobe, a neki od njih su i žene. Najčešće nastupaju pjevajući i plešući. U serijalu 24sata donosimo priču o drag queenovima koji su nam ispričali kako je to biti drugačiji na ovim prostorima. Oni se nerijetko susreću s predrasudama, ljudi misle da je riječ o transvestitima i bolesnim osobama. Njih to ne sprečava da rade ono što vole. Za potrebe stylinga ponekad se sređuju i po cijeli dan. Nekima je to hobi, dok drugi pak zarađuju od performansa pa nastupaju i u drugim državama. Dio njih obitelj je u potpunosti prihvatila.

Foto: Privatni album

Koliko god to zvučalo kao klišej, uvijek volim da ljudi pričaju o meni, rekao nam je Alexis VanderCunt (27), drag queen iz Beograda. To mu je umjetnički naziv, no kada skine periku i šminku, odaziva se na ime Aleksandar. On je po struci PR menadžer, a još se bavi digitalnim marketingom i ljudskim pravima. Kaže da je od malih nogu htio postati drag queen.

Foto: Privatni album

- Još kao dječak sam volio žensku odjeću i šminku. Obožavao sam pop zvijezde poput Madonne, Britney Spears i želio sam imati dugu plavu kosu i kostime te ljude koji vrište oko mene - otkrio je te dodao:

- S druge strane, volim scenski nastup, osjećaj u grudima dok nastupam uz pjesme koje slušam, tenziju i dramu. Upravo to obožavanje žena iz glazbene industrije me je i motiviralo da se počnem baviti dragom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za razliku od većine “kraljica”, kako oni sebe međusobno zovu, Alexis se s drag queen kulturom susreo i prije showa “RuPaul’s Drag Race”.

- Taj show svakako je dodatno motivirao moj interes za čitavu kulturu. Sam RuPaul meni osobno nikad nije bio pretjerano impresivan kao drag performer, ali njegove zasluge za “eksploziju” drag kulture svakako su neosporne - poručio je.

Nije nam želio otkriti svoju seksualnu orijentaciju kao ni ljubavni status. Ipak, priznao nam je da se redovito susreće s predrasudama.

- Bude svakakvih komentara, no naučio sam da su ignoriranje i ljubaznost najmoćnije oružje pa se isključivo time služim - kazao je.

Budući da pored toga ima druga dva posla, ovom Beograđaninu to je više hobi nego profesija.

- Ali hobi kojem sam izuzetno posvećen. U svoj drag ulažem dosta vremena, truda i novca, tako da zarada najčešće nije dovoljna da pokrije sve invesiticije, ali nadam se da će se to jednog dana promijeniti - priča nam.

Foto: Privatni album

Aleksandar nastupa nekoliko puta mjesečno. Zasad je imao performanse u Beogradu i Novom Sadu, na događajima koje organizira sa svojim hausom i drugim suradnicima.

- To obično bude neki klub, bar ili LGBTIQ event poput Prajda. Najčešće su to ‘Thank u nEXt’ partyji na kojima kao jedan od organizatora nastupam i puštam glazbu - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže da sve što zna o šminkanju, naučio je od drugih “kraljica”, prijatelja i YouTubea. Za pripremu šminke, kostima i frizure potrebno mu je oko pet sati.

- Volim da taj process traje jako dugo, jer u njemu uživam. Preferiram da me šminkaju drugi ljudi, to mi dodatno pomaže da se osjećam kao diva - poručio je.

Što se tiče novca koji mjesečno troši na outfit, kazao je da to ovisi o više faktora, ali da uvijek voli imati dobru šminku, lijepe kostime i perike. Zanimalo nas je gdje pronalazi inspiraciju za staylinge.

- S obzirom na to da sam ja omiljena XL Barbie, inspiraciju uglavnom pronalazim u barbikama, filmovima o zlim djevojkama iz srednje škole, bogatim ženama i pop pjevačicama - otkrio je.

Kaže da mu je ormar prostorija od šest kvadrata, no ni to nije dovoljno za sve što posjeduje.

- To je uvijek problem, ali sve što imam od odjeće i obuće čuvam na adekvatan način - govori nam.

Priznaje kako se redovito druži s drugim “kraljicama”.

- Prije svega sa svojim sestrama iz “Haus of Plastics”, a potom i s ostalim drag performerima iz Beograda, ali i regije. Budući da scena nije toliko velika, oslanjamo se jedni na druge i trudimo se razmjenjivati iskustva i međusobno se podržavati - kazao je.

Smatra da je drag queen scena puna talentiranih, autentičnih ljudi koji svaki put kad se pojave na pozornici pomiču granice koje će novim generacijama queer umjetnika i umjetnica olakšati put.

- Meni lokalna i regionalna drag scena zaista bude osjećaj ponosa - rekao je i dodao: - Ljudi koji su upoznati s drag kulturom u našoj zemlji uglavnom reaguju pozitivno. Volio bih da ona u bližoj budućnosti postane popularnija i cijenjenija.

Foto: Privatni album

Ističe kako se njegovo slobodno vrijeme uglavnom vrti oko aktivizma, politike, serija i dva psa koje ima.

- Trudim se svaki trenutak iskoristiti maksimalno, raditi samo ono što volim i da svoje vrijeme dobro organiziram - rekao je.

Priznaje kako se ne boji starenja, a za kraj smo ga upitali gdje se vidi za deset godina.

- To stvarno ne znam, ali volio bih smršavjeti, živjeti zdravo, imati deset pasa, presence, ‘hrpu’ novca i haljina te dovoljno vremena da radim sve što volim - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: