Jacques bio na zahvatu: 'Nismo ništa manje vrijedni, ne gubimo na muškosti, baš suprotno...'

Misliš da ja nemam pravo (na doživotnu čupu) samo zato što sam muško?, upitao je pjevač Jacques Houdek na društvenim mrežama, a zatim otkrio kako je imao problema s kosom.

- Ma, dajte, prosim vas... Kosa i njeno presađivanje, problem gubitka kose, da budu tabui u 21. stoljeću? No way - dodao je pjevač a zatim dodao da se on odlučio na zahvat u jednoj zagrebačkoj poliklinici gdje su mu riješili problem visokih zaliska.

- Nismo ništa manje vrijedni i ne gubimo na muškosti, nego baš suprotno. Destigmatizirajmo taj problem, i ako nas smeta, pomozimo si i iskoristimo znanje naših stručnjaka - napisao je.

Ranije su se na zahvat presađivanja kose odlučili i još neki popularni Hrvati, kao što su chef Ivan Pažanin te glazbenik Tony Cetinski.