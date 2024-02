Jacques Houdek komentirao je natjecatelje Dore: 'Djeco, van tonaliteta ste svi, osim jedne...'

Nekadašnji predstavnik Hrvatske na Eurosongu, Jacques Houdek (42), isprozivao je ovogodišnje kandidate Dore na svojim društvenim mrežama napisavši da gotovo nitko od njih nije bio u tonalitetu.

- Draga djeco s Dore, HITNO se javite u vokalni studio 'Gospodin Glas'. Tu sam za vas - napisao je Jacques, a onda pohvalio jednu natjecateljicu.

- Brava, Stefany, jedina u tonalitetu - poručio je.

Nije ni čudo što hvali upravo Stefany koja je njegova učenica i s njom je surađivao još kad se ona kao najmlađa kandidatkinja natjecala u 'The Voiceu'.

Foto: HRT

Jacques često objavljuje kritičke komentare na svojim društvenim mrežama, a prošle godine se suzdržavao kad je bila u pitanju Dora 2023.

- No ponekad upravo kad ne kažemo ništa - rekli smo sve. Da, da... Čak se i meni može dogoditi da zauzdam svoju jezičinu. Naravno da sam gledao Doru. Komentirao sam sve s Marijom Šerifović. No to će ostati striktno među nama, je li tako, Maro - komentirao je tad.

Houdek je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 2017. godine, kad je s pjesmom 'My friend' izborio ulazak u finale i zauzeo 13. mjesto, dok je prema glasovima publike bio na visokom 9. mjestu. Također, surađivao je s Ninom Kraljić i Rokom Blaževićem u pripremi njihovih nastupa na eurovizijskoj sceni.