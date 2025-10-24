Jacques Houdek otkrio tajnu dugog i sretnog braka: 'Razvodi su danas jako popularni, ali...'

Naš poznati pjevač Jacques Houdek otvoreno je progovorio o svom obiteljskom životu te je za Story otkrio tajnu uspješnog braka.

- Reći će ljudi ‘tolerancija’, ja ću se složiti. Reći će ‘kompromis’, neću se možda sasvim složiti. Ja bih rekao prihvaćanje osobe u kompletu, prihvaćanje svega što je ‘palac gore’ i ‘palac dolje’, možda i humor iz toga što je ‘palac dolje’ pa na neki način utjecati neverbalno svojom aurom, svojim primjerom, svojim viđenjem svijeta jedno na drugo. Ne bih nikada rekao: ‘Mijenjati se, prilagođavati se’, nego osjećati se i imati nekog razumijevanja osnovnog i racionalnog pa dok ide, ide - rekao je Jacques.

- Danas su razvodi jako popularni, ali mislim da svakoj iole normalnoj osobi teško padaju i da su ipak poraz. A opet bolje biti sretno slobodan, nego biti u lošoj vezi ili braku. Nama za sada još ide, dajemo si još uvijek prilike da napredujemo skupa pa ćemo vidjeti do kud ćemo doći - poručio je.

On i supruga Brigita nedavno su proslavili 20. godišnjicu braka, a taj lijepi jubilej su proslavili na dva putovanja, u Maleziju i Toskanu.

Podsjetimo, Jacques i supruga Brigita imaju kćer Sofiju koja će uskoro napuniti 20 godina i sina Davida koji ima 12 godina.