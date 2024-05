Jacques Houdek poslao poruku podrške našem Baby Lasagni

Stiglo nam je i dugo očekivano prvo polufinale Eurosonga. Naš predstavnik Baby Lasagna se već danima priprema za veliki nastup, a poruke podrške stižu iz cijelog svijeta. Podršku su mu pružile i brojne zvijezde s domaće scene, među njima i Jacques Houdek. Pjevač se oglasio na svom Facebook profilu.

- Baby Lasagna, you're a big boy now - poručio mu je, aludirajući na stihove iz Lasagnine pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'. U objavi je još i napisao: 'Eurosong 2025, dobro došao u Hrvatsku'.

Svoju je objavu završio stihovima pjesme 'My Friend', s kojom je Houdek predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2017. godine i završio na 13. mjestu u finalu.

'There's a miracle my friend

And it happens every day,

Hold out your hand,

Don't let it slip away

....

Do your best, take a chance

Dare to dream and make it real'