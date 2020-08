- Da imam \u017eivotnu u\u0161te\u0111evinu, sad bih ju mam zdigel i u \u010darapu!\u00a0Dobro da nemam pa ovu si\u0107u mogu zdrobit\u2019 na sitna \u017eivotna zadovoljstva!\u00a0Samo jo\u0161 da na\u0111em bankomat koji dela (ili su i oni na GO?)\u00a0A vi, kako te pa ste? - dodao je.

Prije toga je pozirao sa \u0161e\u0161irom uz opis 'Idemo. Novi tjedan. Osmijeh na lice, molim! P.S. ovo se ja \u017eivotu smijem u brk'. Sada je i to komentirao.

- P.S. Hahahaha sad gledam svoj dana\u0161nji post, prethodni ovom, je l'... Pa si mislim - ma gdje ti je sada taj osmijeh, \u017eivotu u brk i to? \u00a0Hahaha, I guess it\u2019s gone with the bank opening hours - poru\u010dio je.