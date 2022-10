Jacques je u Pavarottijevoj kući kušao njegova jela i fotkao se pokraj vage: 'Bila mi je čast...'

Lepeza emocija koje jednostavno još ne mogu sabrati. Jedno je sigurno - Luciano Pavarotti ostat će u povijesti zapisan kao najveći tenor ikad. Napisao je to Jacques Houdek (41), koji je prije nekoliko dana u Modeni posjetio kuću Luciana Pavarottija. Bilo je to u povodu rođendana talijanskog pjevača, odnosno 12. listopada, kad bi imao 87 godina. Ostavilo je to traga, pozitivnog, na našem pjevaču...

- Bila mi je čast boraviti ovdje u Modeni, u njegovu domu - vidjeti uspomene, nagrade i kostime, privatne sitnice... Čuti neke anegdote, kušati njegovu omiljenu hranu u njegovu vlastitom restoranu Europa 92... Nazdraviti s njegovim najdražim vinom - otkrio je emotivni Jacques.

Foto: Privatni album

Objavio je Houdek nekoliko fotografija, jedna je bila pored vage, one starinske, 'visoke', pa spavaća soba, Pavarottijevi portreti, a bilo je i hrane koju je tenor volio, kao i njegovo omiljeno vino.

Foto: Privatni album

Sve je to Jacques prošao, moglo bi se reći 'putevima Pavarottija'. Kojemu se, očito je, divi.

Foto: Privatni album

- Jedno je sigurno - Luciano Pavarotti ostat će u povijesti zapisan kao najveći tenor ikad. Bilo ih je, veličanstvenih, da - od Enrica Carusa, koji je 'otvorio val' verizma, velikog Beniamina Giglija, emotivnog Tita Schipe, neodoljivoga Giuseppea Di Stefana, fenomenalnog Giacoma Lauri - Volpija itd., pa sve do Luciana Pavarottija. On je, bojim se, zauvijek zatvorio taj bal velikog i pravog belcanto pjevanja. Danas se, naime, svi tenori, kao i općenito svi operni solisti - deru. Urlaju - smatra naš pjevač.

Foto: Privatni album

Za kraj je dodao kako mu je to bilo za nostalgiju, sjećanje da se 'sveto ime Luciano Pavarotti nikad ne zaboravi'.

- Volim Te, zauvijek, najdraži moj Maestro! Sretan Ti rođendan! - završio je Houdek.

Foto: Privatni album

