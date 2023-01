Jacquesu Houdeku opet ukrali identitet, upozorio pratitelje: Molim vas, ne nasjedajte na to

Pjevač Jacques Houdek (41) upozorio je pratitelje o lažnim profilima koji se pojavljuju s njegovim imenima te prijevarama koje kruže putem tih profila. Objavio je screenshot poruke koju mu je poslala jedna pratiteljica, a koja ga je upozorila na jedan njegov lažni profil od kojeg je dobivala zahtjeve. Pitala je Houdeka treba li takve profile blokirati, prijaviti ili, pak, zanemariti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jacques je u izjavi poručio da smo svakodnevno svjedoci različitih internetskih prijevara, a najčešće žrtve pokušaja krađe identiteta su javne i slavne osobe.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Ne prođe ni dan, a da mi netko u inbox ne prijavi novi lažni profil koji, eto, baš predstavlja mene privatno i želi biti prijatelj s nekime od vas, dragi moji. Prijevara, prijevara, i svaki put- prijevara! - započeo je glazbenik podužu objavi i podsjetio da postoji samo jedan njegov profil na Facebooku i samo jedan na Instagramu. - Ako me već pratite, znate koji profil pratite, i neće biti novih profila, ni privatnih ni javnih, nikada! Ako me još ne pratite, lako zaključite po broju pratitelja koji je moj službeni profil - pojasnio je.

Pratiteljica ga je u poruci pitala zašto ne stavi 'plavu kvačicu' pored imena, koju imaju samo pravi profili slavnih osoba. Jacques je napisao kako je više puta pokušao, a zatim je i objasnio zašto nije uspjelo.

- Više od 111.000 pratitelja na mojim službenim društvenim mrežama Facebooku i Instagramu nisu dovoljni dokaz i pokazatelj koji bi upućivao da se iza profila uistinu 'krijem' JA - Željko Houdek - popularni Jacques. Čisto da znate, postoji legalan način kako javne osobe mogu zatražiti provjeru svoga profila kako bi ga stručnjaci s Instagrama i Facebooka potvrdili tom famoznom plavom kvačicom. Moj tim to je pokušao nebrojeno puta (eto, ponajprije radi vas - to će iznova učiniti i danas). Pokušali smo i putem agencije sa sjedištem u Hrvatskoj koja izravno i najbliže surađuje s njima, no isto tako - bezuspješno. A zašto?

- Zato jer ne želim, kao mnogobrojni nositelji te važne oznake novoga doba, sponzorirati umotvorine koje tobož brinu o našoj sigurnosti na mrežama. I zato ne postoji besplatan ručak, pa ni za Žaka! Da, ne želim plaćati raznoraznim agencijama koje će se u moje ime potruditi od Instagrama i Facebooka kupiti moj identitet - ja sam svoj identitet, lik i djelo, izgradio sam sa svojim malim i prevrijednim timom, i ne pada mi na pamet plaćati da bi me netko potvrdio plavom kvačicom! - napisao je Houdek.

Foto: Damjan Fiket

Osim što je svakodnevno žrtva pokušaja krađe identiteta, svaki put strahuje da ne dođe do nečeg puno goreg.

- Što je to gore? Pa, osim što nekada lažne profile otvore bolesne osobe koje u svoja četiri zida požele biti slavna osoba, takve profile, u slučajevima kad nisu u pitanju programirani sustavi iz kojekakvih zemalja kojima ne znam ni ime, otvaraju i bolesne osobe zlih namjera koje vama, vašim bližnjima, vašoj djeci mogu slati neprimjeren sadržaj, nuditi nagrade, novčane iznose - u moje ime! Nažalost, puno puta, ljudi u to povjeruju jer, eto, baš je danas njihov sretan dan i javio im se dragi Jacques! - napisao je te dodao da se lažni profili ne mogu ni prijaviti jer njegov profil nema tu 'plavu kvačicu'.

- Plava kvačica danas je potvrda nečijeg statusa, umjetničke vrijednosti, popularnosti, originalnosti - ha ha ha! Dragi moji, molim vas da ne nasjedate na takve pokušaje! Dok nas ne zaštiti plava kvačica, štitimo se sami, brinimo jedni o drugima, upozorimo jedni druge i družimo se ovdje, kao i svih ovih godina, radi glazbe! Ok, ponekad i pokoje fotkice fine papice ili najdražih životinjica! -zaključio je za kraj.

Podsjetimo, u ovakvoj situaciji našli su se i brojni drugi poznati Hrvati, poput Jelene Rozge, Luke Nižetića, Mile Horvat, Jurice Pađena, Ivana Hercega...

Najčitaniji članci