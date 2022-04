Jada se povjerila prijateljima, a oni sve otkrili: 'Misli da je Will pretjerao, nije htjela obračun'

Bilo je to u žaru trenutka i Will je pretjerao, rekao je izvor blizak Jadi Pinkett Smith (50) i oskarovcu Willu Smithu (53) za US Weekly te otkrio što o svemu s odmakom misli slavni par.

- Nije trebao učiniti ono što je učinio. On to zna, ona to zna. Slažu se da je pretjerao - dodaje izvor.

Tvrde da Jada nije 'jedna od onih žena koje treba zaštititi'.

Izvor za US Weekly kaže i da se 'par odnosi jako zaštitnički jedno prema drugom i nastoje učiniti sve što mogu da zaštite svoje voljene'.

Jada je prekinula šutnju o skandalu s kratkom poruku na društvenim mrežama.

- Ovo je vrijeme za iscjeljenje i ja sam tu za to - glasila je pomalo misteriozna poruka.

- Jada misli da je Will pretjerao i da to nikad nije trebalo postati fizički obračun. Žao joj je što na kraju jest, ali ne krivi Willa. Obitelj se drži zajedno - zaključio je spomenuti izvor i otkrio javnosti.

Podsjetimo, Will Smith u nedjelju je, na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu, ustao iz gledališta i na pozornici ošamario glumca Chrisa Rocka jer se našalio na račun njegove supruge. Rock je, naime, glumicu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Moore obrijane glave.

Akademija filmske umjetnosti i znanosti, koja je u nedjelju podijelila Oscare u Dolby Theatreu u Los Angelesu, osudila je napad Smitha, koji je te večeri šokirao cijeli svijet.

