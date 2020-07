Jada Smith priznala da je varala Willa: 'Brak nam je bio u krizi...'

<p>Legendarni glumac <strong>Will Smith </strong>(51) i njegova supruga <strong>Jada </strong>(48) trenutačno su tema svih svjetskih medija. Golupčići su razgovarali u njezinoj Facebook emisiji 'Red Table Talk', a glavna tema bila je njezina prevara. </p><p>Naime, vrckava Jade potvrdila je da je imala aferu s dvadeset godina mlađim pjevačem<strong> Augustom</strong>. Iako su u početku i Will i Jade negirali optužbe, par je priznao kako je prolazio kroz teško razdoblje, a odnosi u braku nisu bili najbolji. </p><p>- Bio sam završio s tobom. Htjeli smo se razvesti. Razmišljao sam kako da usrećimo jedno drugo, mogli smo biti gotovi. Nisam bio siguran da ću ikada više razgovarati s tobom. To je čudo, neke stvari kroz koje moraš proći - rekao je Will koji je u tom trenutku mislio kako je njihov brak gotov.</p><p>Iako se godinama 'šuška' kako ovaj par uživa u orgijama, brojni fanovi ostali su šokirani kada je Jade priznala preljub. </p><p>- Kako je vrijeme odmicalo, upala sam u neku zbrku. August je vjerojatno pokušao komunicirati, i vidjela sam da želi dobiti dopuštenje da se nešto dogodi jer smo mi bili razdvojili i nismo zajedno živjeli - priznala je Jada.</p><p>Podsjetimo, prvi je s priznanjem u javnost izašao August koji je u intervjua s<strong> Angelom Yee</strong> otkrio kako je ljubio Smithovu suprugu. </p><p>- Zapravo sam sjeo s Willom i razgovarao o njihovom braku koji je postao zapravo životno partnerstvo. I dao mi je svoj blagoslov. Potpuno sam se predao vezi s Jadom kroz nekoliko godina svog života, zaista jesam, i osjećam duboku i jaku ljubav prema njoj. Posvetio sam se tome, u potpunosti joj dao sebe. Mogu sada umrijeti i umro bi sa znanjem da sam nekome dao sebe zaista - rekao je August.</p>