Jadranku razočaralo Brankovo imanje i kuća, a Riva otkrila: 'Ona mi se nimalo nije svidjela'

Farmer Branko ugostio je svoje kandidatkinje, Ružu koja se vratila na farmu i Jadranku, novu natjecateljicu. Odmah su se otišle raspakirati. Farmer ih je smjestio u jednu sobu pa su komentirale što misle o njegovoj kući. - Soba je ok, ništa specijalno. Mislim soba kao soba, nemam ništa protiv toga, tako da je sve u redu - rekla je Ruža, a Jadranka dodala: - Što se tiče kuće i imanja, tu sam se jako razočarala jer sam ja imala drugačiju sliku o toj kući i o njegovom imanju, da je to puno ljepše. Foto: RTL Smilja koja je već bila na njegovoj farmi je otkrila što misli o Jadranki. - Jadranka je dosta ok žena, dosta je slična Ružici, dosta gleda, promatra. Najviše joj je sad to gdje je ona došla, što je to. Mislim da joj se čak ni ne sviđa okolina, ali dobro. Možda se privikne, možda ne - rekla je Smilja. Ruži se nova kandidatkinja svidjela, a Branka je šokirao njen i Ružin dolazak. 'Prihvaćam ih na moju farmu. Pitajte što želite', rekao je. Foto: RTL - Ja mogu reći svoje mišljenje o Vama gospon Branko. Što se mene tiče, Vi ste mi okej osoba. Kulturan čovjek, pristojan, lijepo ste nas primili. Moji prvi dojmovi su dobro što se Vas tiče - rekla mu je Jadranka i dodala da su joj se svidjele i Smilja i Riva. - Ta žena se meni nije svidjela. Njezino ponašanje mi se nije sviđalo - priznala je Riva. Foto: RTL