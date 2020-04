Jagoda: Naučit ću kćer da bude otvorena srca, a opet oprezna

Glumica Jagoda Kumrić (28) poznatija po ulozi razmažene bogatašice Nikol Zlatar u "Larinom izboru" ili odlučne i ambiciozne novinarke Irene Novosel iz serije "Drugo ime ljubavi", ispričala nam je detalje iz svog djetinjstva. Interes prema glumi, kaže nam, imala je već sa šest godina.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

- Sjećam se da sam svom rođaku Josipu u Igranima rekla: 'Ja ću biti glumica kao Julia Roberts jer glumice puno zarađuju'. Tek kasnije sam saznala da to baš i nije istina - našalila se Jagoda. I dok se neki njeni kolege "hvale" kako su kao mali pred ukućanima izvodili razne točke i zahtijevali aplauz, glumica kaže da je ona većinu vremena provodila igrajući se s braćom.

Foto: Nova TV

- Prvih šest godina mog života živjeli smo u Igranima kraj Makarske, tako da smo mi djetinjstvo provodili na stablima ili u zemlji - pojašnjava. Kao što smo već istaknuli, glumila je Nikol i Irenu, dva potpuno različita karaktera pa smo je upitali koji joj više odgovara.

- Irena je sličnija meni sad pa mi je to manji izazov za igrati, a Nikol mi je bila zanimljivija kao lice i nije mi toliko slična pa sam morala otkrivati drugačije aspekte karaktera koje ne posjedujem - pojasnila je. Ispričala je i kako ne vidi razlog zašto bi za uspjeh glumca ili glumice preduvjet trebala biti scena seksa ili da osoba bude potpuno gola.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne volim nikakva generaliziranja. Postoje naravno različiti putovi, iskustva, kao i različite definicije uspjeha. Zaista ne znam zašto bi to dvoje bilo u korelaciji, a i pregršt je primjera koji takvo što demantiraju - priča.

Epizode serija u kojima je glumila ponekad škicne, no priča nam, ne prati baš vjerno. Ali, zato svaki njen korak pod budnim okom promatraju njena majka i braća, posebice Marko. Za njih kaže da su joj najveći kritičari. Iako je mnogi znaju po ulogama u serijama, vrsna je i u predstavama u kazalištima.

Foto: Instagram

- U kazalištu preferiram realizam, volim dinamične i životne predstave predvođene likovima šarenih i snažnih karaktera u kojima se potencijalno mogu pronaći. Kod serija zadržavam sličnu preferencu, s tim da uvijek dodatan plus dajem serijama napravljenim po istinitom događaju. To naravno nije uvijek pravilo pa imam i nekih serija koje su sve samo ne realne, a jako mi se sviđaju - tvrdi.

Foto: Privatni albumI

Otkako je u studenom 2018. godine rodila djevojčicu Nastasju, život joj je u potpunosti promijenio, ali uspjela je prošlo ljeto diplomirati na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

- Taj period mog života je bio prilično uzburkan i zahtjevan kako fizički tako i psihički, ali sam to radila s veseljem jer sam imala jedan cilj, a to je završiti akademiju u roku. Sve to skupa ne bi bilo moguće bez ogromne pomoći koju sam imala od svoje mame, od tate, od braće, nevjeste, prijatelja i kolega s akademije - iskreno nam kaže Jagoda.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

S obzirom na to da je sada majka, svojoj curici će nastojati naučiti da se zauzima za sebe, da misli svojom glavom te da bude otvorena srca prema ljudima, a opet oprezna. Glumica pamti i primjenjuje razne savjete, koji su joj govorili bake i djedovi dok je bila mlađa.

- Savjeti koje su mi govorili kako roditelji, tako i bake, usađeni su negdje duboko u meni i što sam starija to ih više primjenjujem. Moja mama i moja baka s očeve strane su hodajuće narodne poslovice. Primjerice moja mama često kaže: 'Što je glava praznija, to je bezobraznija' - priča.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jagoda je trenutačno u sretnoj vezi s tri godine mlađim glumcem Konstantinom Haagom, a sve je zaiskrilo na setu serije "Drugo ime ljubavi". Prijatelji su iz studentskih dana, a sad su odlučili priliku dati i ljubavnoj vezi, iako pretjerano ne vole o tome pričati u javnosti. U budućnosti si priželjkuje ulogu u filmu kako bi se mogla što bolje posvetiti liku i saživjeti s njim, a isto tako se želi okušati i u raznim ulogama u kazalištu.

Foto: Instagram

Što se tiče vremena u izolaciji, uglavnom ga provodi zabavljajući kćer, koja je navikla četiri do pet sati u danu biti vani. U međuvremenu, kaže, kuha, čita, preslaže ormare i radi sve ono što inače baš i ne stigne, a najviše joj nedostaje Split.

- Takve sam osobnosti da mi je teško biti na istom mjestu i navikla sam svako malo negdje ići, a sad sam kao i svi zarobljena u četiri zida, ali nadajmo se da će i to sve uskoro proći - rekla je za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: