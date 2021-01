Najbolje bi bilo da se ukine i ugasi glazba, napisala je nezadovoljno Nina Badrić (48). Ministarstvo kulture i medija odobrilo je nešto više od pet milijuna kuna pomoći glazbenoj industriji, a ubrzo su krenule kritike 'zašto im se poklanja novac?'. Jasenko Houra svjestan je kako će teško objasniti kako novac nije namijenjen njima, nego organizatorima za troškove, produkciju, dvorane, Arene...

- Ali to je nemoguće. Ne znaju ljudi koliko sve to košta, a bez obzira na ovo sve, bit će dobro ako ne završimo u minusu i s ovom pomoći za glazbenike. Pa pogledajte samo koliko košta najam pulske Arene - rekao je frontmen Prljavog kazališta.

A cijena pulske Arene nije mala. Prema podacima od nešto više od godinu dana, dan najma bio je 100.000 kuna plus PDV. Da bi se složila pozornica, a zbog posebnih mjera i sve ostalo, potrebna su barem dva, tri dana...

- Na znam sad točno brojke, ali produkcija za tako veliki koncert u pulskoj Areni, da to bude spektakl, košta više od 700.000 kuna - objasnio nam je Houra.

Oglasila se odmah i Hrvatska glazbena unija, koja je projekt 'Jer svirati se mora' inicirala.

- Ta sredstva su namijenjena organizaciji koncerata i pokrivanju produkcijskih troškova (najam prostora, tehnike, razglas, rasvjeta, zaštitarska služba, COVID mjere, dezinfekcijska sredstva i sl.). Tako se prioritetno pomaže onima koji nisu glazbenici, nego mnogobrojne prateće djelatnosti nužne za funkcioniranje glazbene djelatnosti koji također moraju prehraniti svoje obitelji - pojašnjavaju iz Hrvatske glazbene unije.

Ni to nije umirilo kritičare i dušobrižnike. Među 'najprozivanijima' su Prljavo kazalište, Gibonni, Tony Cetinski, Petar Grašo, Parni valjak... Organizatori njihovih koncerata za troškove su dobili po 300.000 kuna. Nešto manji iznos, točnije 100.000 kuna, dobili su organizatori koncerata Darka Rundeka & Ekipe, Tomislava Bralića i klape Intrade, Bare & Majke, Josipe Lisac, Urban&4&Gelo&Gudači, Let 3, Massima i 4 tenora i Hladnog piva. No mora se znati da, primjerice, Rundek & Ekipa taj iznos dobivaju za organizaciju tri koncerta, kao i Goran Bare & Majke, Hladno pivo...

Kako je rekao Nikša Bratoš, predsjednik HGU, pomoć je prije svega za glazbenu industriju, za one 'koji se ne vide', a ne 'glavne izvođače'. Neki su se, pak, i odrekli svojih punih honorara.

- Već sam rekao, dobro je u takvim uvjetima biti i na nuli. No nema veze, ako je to za pokretanje posla, industrije turizma, jer radit će šankovi, ton majstori, rasvjeta, pa radnici na bini..., onda nema veze, idemo pjevati. Samo, daleko je to, situacija nije dobra, tko zna kako će biti za nekoliko mjeseci, ako ćemo moći svirati - kaže Jajo.