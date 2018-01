Jake: Heath Ledger je zbog ljubavi prema meni odbio ulogu

Prije no što su u filmu 'Planina Brokeback' glumili tragični ljubavni par, Heath Ledger i Jake Gyllenhaal (37) prolazili su zajedno kroz dugotrajnu audiciju za mjuzikl 'Moulin Rouge', redatelja Baza Luhrmanna (55).

Foto: Promo Moulin Rouge (2001.)

Ulogu je na kraju dobio Ewan McGregor (50) koji je glumio uz Nicole Kidman (50). Film je bio nominiran za osam Oscara, uključujući i za najbolju glavnu žensku ulogu. Na kraju je 'pobrao' dva kipića u kategorijama za dizajn kostima i scenografiju.

Jake se u nedavnom intervjuu za časopis GQ prisjetio mukotrpne audicije, ali i Ledgera koji je iz solidarnosti odbio posao.

- Audicija je dugo trajala, stalno su nas zvali unutra, pa tjerali van i isprobavali su razne glumice. Na kraju svega bili smo razočarani i iscrpljeni. Kasnije me Heath zvao i rekao mi je: 'Zvao me Baz i ponudio mi ulogu u svom novom filmu. Samo želim da znaš da sam ju je**no odbio'. To pokazuje koliko me Heath volio - rekao je Gyllenhaal.

Heath Ledger umro je 11. siječnja 2008., od slučajnog predoziranja tabletama protiv bolova, nesanice i depresije.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL Heath je na setu 'Planine Brokeback' upoznao i suprugu Michelle Williams

Jake ne skriva koliko mu nedostaje prijatelj i kolega. Prije dvije godine, rekao je da su on i Heath bili dio 'obitelji' koju su činili svi na setu 'Planine Brokeback'.

- Uvijek se zbližim s kolegama za vrijeme snimanja, no film Ang Leea bio je poseban i svi smo zajedno radili na njemu. Kada je Heath otišao, kao član naše obitelj, shvatio sam da mi nedostaje kao ljudsko biće. Od tada sam koncentriran samo na važne stvari u životu - rekao je Gyllenhaal.